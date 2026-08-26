Pháp luật - Đời sống Cẩn trọng khi mua hàng trên mạng Dù ngành chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. Thế nhưng người tiêu dùng vẫn mua phải hàng dỏm, kém chất lượng.

Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Phú Thủy kiểm tra hàng hóa

Quảng cáo một đường, chất lượng một nẻo

Chuyện của bà Lê Thị L, ở phường Phú Thủy là một minh chứng điển hình. Sau khi nghỉ hưu, bà thường xuyên lướt mạng xã hội, sàn thương mại điện tử mỗi ngày. Quá trình lướt, bà thấy khăn tắm, thảm chùi chân bày bán với lời mời hấp dẫn, giá rẻ, màu sắc dễ nhìn. Bà đã đặt mua 1 thùng khăn tắm, bao gồm khăn rửa mặt, hơn 10 thảm chùi chân để thay mới những đồ của nhà mình đã cũ.

Bà L cho biết: “Khoảng 3 ngày sau, bà nhận được cuộc gọi nhận hàng từ shipper và mở ra xem, rồi xếp lại cất đi. Đến khi sử dụng, gia đình bà ai cũng phàn nàn cho rằng, bà đã mua đồ dởm vì khăn tắm lau mình cứ trơ trơ không thấm nước, thảm chùi chân cũng không thể sử dụng do không có độ bám nền nhà, trơn trượt… Tôi đã phải đi siêu thị mua đồ khác”.

Trường hợp bà L không phải là duy nhất mà rất nhiều người khác cũng lâm vào cảnh “khóc dở, mếu dở”. Hiện, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đang có xu hướng dịch chuyển mạnh sang mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Cẩn trọng khi mua

Theo cơ quan chức năng, hiện nay, nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng tổ chức livestream bán hàng trên mạng xã hội, sử dụng nhiều điện thoại cùng các phần mềm hỗ trợ để tăng lượng người xem, tạo bình luận và đơn hàng ảo nhằm đánh vào tâm lý đám đông, khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm đang được mua rất nhiều.

Đánh trúng tâm lý thích hàng rẻ và sợ bỏ lỡ cơ hội, các đối tượng thường sử dụng những cụm từ như “xả kho”, “thanh lý”, “giải phóng hàng tồn” để tạo cảm giác đây là chương trình ưu đãi. Không ít người tiêu dùng vì ham giá rẻ đã mua lầm”. Bên cạnh đó, sự tồn tại của hàng lậu còn tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, gây thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đội quản lý thị trường số 9 khu vực Phan Thiết thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng thông tin, thực hiện theo chỉ đạo, đội thường xuyên tuyên truyền người dân cẩn trọng khi mua hàng qua mạng. Khuyến cáo người dân cần mua hàng tại các kênh phân phối chính hãng, lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín. Không nên chạy theo giá rẻ bất thường hoặc các quảng cáo thiếu kiểm chứng trên livestream, mạng xã hội. Đồng thời yêu cầu bên bán hàng cung cấp hóa đơn; cam kết thu hồi, đổi trả, bồi thường trong trường hợp hàng hóa không chất lượng. Đối với loại hàng hóa có bảo hành, yêu cầu bên bán hàng thực hiện đầy đủ quy định về bảo hành hàng hóa như: điều kiện, thời hạn, địa điểm và thủ tục bảo hành…

Khi phát hiện các tài khoản, fanpage hoặc phiên livestream có dấu hiệu kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng. Đồng thời sử dụng tính năng báo cáo vi phạm trên nền tảng mạng xã hội để kịp thời ngăn chặn, góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.