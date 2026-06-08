Thời sự Lâm Đồng Cần xác định cực tăng trưởng mới cho khu vực Bảo Lộc Chiều 6/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Phường 1 Bảo Lộc và Phường 2 Bảo Lộc về công tác lập Quy hoạch chung đô thị 4 phường liền kề trên địa bàn TP Bảo Lộc (cũ).

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 địa phương đã báo cáo kết quả rà soát hiện trạng, cung cấp dữ liệu và đề xuất định hướng phát triển không gian đô thị, tạo cơ sở xây dựng đồ án quy hoạch chung đồng bộ, hiện đại, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Việt Nam, Chủ tịch UBND Phường 1 Bảo Lộc báo cáo tiến độ thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Việt Nam, Chủ tịch UBND Phường 1 Bảo Lộc cho biết, địa phương nằm ở vị trí giao thoa của các tuyến cao tốc chiến lược, gồm: Gia Nghĩa - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Phan Thiết và Dầu Giây - Liên Khương, tạo mạng lưới kết nối liên hoàn giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ.

Đây được xem là lợi thế nổi trội để hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics và thương mại quy mô vùng.

Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Phường 2 Bảo Lộc báo cáo công tác thực hiện quy hoạch trên địa bàn

Phường 1 Bảo Lộc hiện là khu vực lõi trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung nhiều cơ quan hành chính, thương mại, văn hóa; đồng thời đang xuất hiện các khu đô thị và khu dân cư mới với kiến trúc hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống và nâng cấp diện mạo đô thị.

Theo định hướng quy hoạch, Phường 1 Bảo Lộc sẽ phát triển thành trung tâm dịch vụ - thương mại tổng hợp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu nông sản, khoáng sản và dược liệu; hình thành các trung tâm logistics, kho vận; phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe; đồng thời, mở rộng các khu ở mới, khu đô thị sinh thái và hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao chất lượng cao.

Ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Trong khi đó, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Phường 2 Bảo Lộc cho biết, địa phương là cửa ngõ phía Đông Bắc của khu vực Bảo Lộc, kết nối đô thị hiện hữu với các vùng sản xuất nông nghiệp và các địa phương lân cận thông qua hệ thống giao thông đối ngoại, đặc biệt có tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đi qua.

Phường 2 Bảo Lộc có cơ cấu kinh tế đa dạng với các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Nổi bật là các sản phẩm chế biến trà, cà phê, tơ lụa, may mặc, đá và cao lanh.

Với quỹ đất còn lớn, địa hình đa dạng, khí hậu ôn hòa và cảnh quan đặc trưng cao nguyên, Phường 2 Bảo Lộc được xác định là không gian phát triển đô thị sinh thái, du lịch nông nghiệp kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Địa phương đề xuất quy hoạch theo hướng phân vùng chức năng rõ ràng, gồm: khu đô thị mới, khu dân cư mới, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch canh nông, nông nghiệp công nghệ cao, không gian văn hóa bản địa, công viên cây xanh và công trình công cộng; đồng thời kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và các trục giao thông liên vùng.

Phường 2 Bảo Lộc cũng kiến nghị ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu dân cư sinh thái quanh nút giao cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, khu vực Khu du lịch thác ĐamB’ri, hồ Ngọc và các tuyến giao thông động lực như: Vành đai xanh, Phan Đình Phùng - Võ Thị Sáu, Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, Phùng Hưng - Trường Chinh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, công viên và thiết chế công cộng phục vụ dân cư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, việc lập quy hoạch chung 4 phường liền kề phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính liên kết không gian, khai thác tối đa lợi thế giao thông chiến lược và cảnh quan sinh thái đặc trưng của Bảo Lộc.

“ Quy hoạch cần xác định rõ các cực tăng trưởng mới, quỹ đất phát triển đô thị, khu vực bảo tồn sinh thái và danh mục dự án ưu tiên để thu hút đầu tư có chọn lọc, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực Bảo Lộc trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tham dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao các địa phương tiếp tục rà soát hiện trạng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch, bảo đảm chất lượng và tính khả thi khi triển khai thực hiện.