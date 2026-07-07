Canada chọn Đức thay Hàn Quốc trong siêu hợp đồng đóng tàu ngầm 40 tỷ USD Chính phủ Canada chọn tập đoàn TKMS của Đức làm nhà thầu ưu tiên cho dự án đóng 12 tàu ngầm thế hệ mới, vượt qua đối thủ nặng ký Hanwha Ocean từ Hàn Quốc.

Chính phủ Canada đã chính thức lựa chọn tập đoàn đóng tàu ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức là nhà thầu ưu tiên cho Dự án Tàu ngầm Tuần tra Canada (CPSP). Quyết định này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực tác chiến dưới nước của Hải quân Hoàng gia Canada, đồng thời khép lại cơ hội giành hợp đồng quốc phòng lớn nhất lịch sử nước này của tập đoàn Hanwha Ocean (Hàn Quốc).

Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố thông tin này tại thành phố Halifax, trung tâm hải quân lớn nhất cả nước. Đây là bước lựa chọn nhà thầu ưu tiên để tiến tới đàm phán chi tiết trước khi ký kết hợp đồng chính thức. Dự án CPSP nhằm thay thế toàn bộ 4 tàu ngầm lớp Victoria đã cũ bằng hạm đội tối đa 12 tàu ngầm diesel-điện thế hệ mới.

Canada chọn Đức thay Hàn Quốc trong siêu hợp đồng đóng tàu ngầm

Quy mô dự án và năng lực kỹ thuật

Các tàu ngầm mới dự kiến có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn. Theo ước tính, giá trị đóng mới và các gói bảo trì, sửa chữa, đại tu (MRO) trong nhiều thập kỷ có thể lên tới 60.000 tỷ won (khoảng 39,2 tỷ USD). Một số đánh giá còn cho rằng tổng chi phí vòng đời của chương trình trong 30 năm có thể chạm mốc 100 tỷ CAD.

Trong cuộc đua này, Hanwha Ocean đã đề xuất mẫu tàu ngầm KSS-III Batch-II. Đây là dòng tàu ngầm hiện đại được trang bị hệ thống động lực không phụ thuộc không khí (AIP) sử dụng pin nhiên liệu kết hợp pin lithium-ion. Công nghệ này cho phép tàu hoạt động liên tục dưới nước hơn ba tuần mà không cần nổi lên, một ưu thế kỹ thuật đáng kể trong tác chiến bí mật.

Lý do lựa chọn đối tác Đức

Mặc dù cả hai nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu tác chiến khắt khe, TKMS đã giành lợi thế nhờ các yếu tố chiến lược và kinh nghiệm vận hành trong khối NATO. Cụ thể:

Liên minh chiến lược: TKMS tận dụng lợi thế nhờ liên danh với Na Uy, tạo sự đồng bộ trong tác chiến và hậu cần giữa các đồng minh NATO.

TKMS tận dụng lợi thế nhờ liên danh với Na Uy, tạo sự đồng bộ trong tác chiến và hậu cần giữa các đồng minh NATO. Kinh nghiệm thực chiến: Tập đoàn Đức có bề dày lịch sử cung cấp tàu ngầm cho nhiều quốc gia châu Âu, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và học thuyết quân sự của Canada.

Tập đoàn Đức có bề dày lịch sử cung cấp tàu ngầm cho nhiều quốc gia châu Âu, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và học thuyết quân sự của Canada. Cam kết kinh tế: TKMS đưa ra gói hợp tác công nghiệp và hỗ trợ hậu cần lâu dài được đánh giá là có tính khả thi cao.

Tác động đến chiến lược xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc

Việc thất bại tại thị trường Canada là một đòn giáng mạnh vào tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của Hàn Quốc sang khu vực Bắc Mỹ. Trước đó, Hanwha Ocean đã cam kết bàn giao chiếc tàu đầu tiên vào năm 2032 và dự báo dự án sẽ tạo ra giá trị kinh tế 70 tỷ CAD cho Canada đến năm 2044.

Đây là lần thứ hai Hanwha Ocean để mất hợp đồng vào tay TKMS, sau dự án Project-75I tại Ấn Độ. Kết quả này cho thấy trong các thương vụ vũ khí quy mô lớn, bên cạnh ưu thế về công nghệ như pin lithium-ion hay hệ thống AIP, các yếu tố về sự gắn kết chiến lược giữa các đồng minh và năng lực bảo đảm hậu cần xuyên quốc gia vẫn đóng vai trò quyết định.

Đối với TKMS, việc trở thành nhà thầu ưu tiên cho Canada tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của tập đoàn này trên thị trường tàu ngầm diesel-điện thế giới, đặc biệt là trong phân khúc tàu ngầm tuần tra tầm xa có lượng giãn nước lớn.