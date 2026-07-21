Canada gia nhập dự án máy bay chiến đấu GCAP: Bước đi chiến lược đa dạng hóa quốc phòng Canada chính thức trở thành quan sát viên của Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) cùng Nhật Bản, Anh và Italy nhằm phát triển tiêm kích thế hệ mới.

Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) vừa ghi nhận bước mở rộng quan trọng khi Canada chính thức tham gia với vai trò quan sát viên. Đây là dự án hợp tác đa quốc gia nhằm phát triển dòng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân của các nước thành viên.

GCAP: Liên minh phát triển tiêm kích thế hệ mới

Được công bố vào cuối năm 2022, GCAP là sự hợp nhất giữa dự án Hệ thống Không chiến Tương lai (Tempest) của Anh - Italy và chương trình máy bay chiến đấu F-X của Nhật Bản. Mục tiêu của liên minh là tạo ra một trong những hệ thống chiến đấu trên không tối tân nhất thế giới, ứng dụng các công nghệ đột phá về tàng hình, cảm biến và trí tuệ nhân tạo.

Dự án quy tụ những tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu như BAE Systems (Anh), Leonardo (Italy) và Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản). Theo lộ trình, các quốc gia thành viên dự kiến sẽ bắt đầu triển khai máy bay GCAP từ năm 2035. Dòng máy bay mới này sẽ thay thế các phi đội Mitsubishi F-2 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản và Eurofighter Typhoon hiện đang được quân đội Anh và Italy vận hành.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty và người đồng cấp Nhật Bản Koizumi Shinjiro trong cuộc gặp ở Tokyo, tháng 6-2026. Ảnh: Getty Images

Vai trò và lợi ích của Canada khi tham gia GCAP

Với tư cách quan sát viên, Canada tuy không trực tiếp tham gia vào các hợp đồng sản xuất cốt lõi nhưng sẽ được phép tiếp cận các thông tin kỹ thuật nhạy cảm và tham gia thảo luận ở cấp chính phủ. Ngoài ra, quốc gia này có thể đóng góp chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ huấn luyện mô phỏng bay.

Bà Alice Hansen, quan chức phụ trách truyền thông của Bộ Quốc phòng Canada, khẳng định việc tham gia GCAP mang lại cơ hội lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Các doanh nghiệp Canada sẽ có điều kiện tham gia ngay từ giai đoạn đầu của một chương trình phát triển năng lực quân sự quan trọng, từ đó nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bước chuyển trong chính sách quốc phòng của Canada

Việc tham gia GCAP được giới phân tích quân sự đánh giá là một bước đi khôn ngoan nhằm đa dạng hóa các mối quan hệ quốc phòng. Từ trước đến nay, Canada vốn phụ thuộc lớn vào các dòng máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất, điển hình là chương trình tiêm kích tàng hình F-35.

Theo các chuyên gia từ Đại học Manitoba và Đại học Carleton, đây là minh chứng cho thấy Ottawa đang chủ động tìm kiếm các lựa chọn mới và hướng tới những đối tác quốc tế khác để giảm bớt sự phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Trước đó, Canada cũng đã có những động thái tương tự thông qua thương vụ tàu ngầm với Tập đoàn TKMS (Đức) và đàm phán về máy bay cảnh báo sớm GlobalEye với Tập đoàn Saab (Thụy Điển).

Bên cạnh Canada, nhiều quốc gia khác như Australia, Ấn Độ và Saudi Arabia cũng đang bày tỏ sự quan tâm tới GCAP. Tuy nhiên, để trở thành thành viên chính thức, các quốc gia này cần đạt được sự đồng thuận từ ba nước sáng lập và trải qua các đàm phán phức tạp về tài chính, quyền sở hữu trí tuệ cũng như bảo mật công nghệ.