Canada hạ gục Nam Phi phút 90+2: Stephen Eustaquio viết nên lịch sử tại World Cup Cú vô lê đẳng cấp của Stephen Eustaquio ở phút bù giờ đã giúp Canada đánh bại Nam Phi 1-0, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng 1/8 một kỳ World Cup.

Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ thứ hai và viễn cảnh về hai hiệp phụ mệt mỏi đang hiện hữu, Stephen Eustaquio đã chọn thời điểm không thể hoàn hảo hơn để trở thành người hùng dân tộc. Một cú vô lê nửa nảy quyết đoán từ rìa vòng cấm đã đưa bóng găm thẳng vào lưới, biến những nỗ lực phòng ngự của Nam Phi thành con số không và mở toang cánh cửa lịch sử cho bóng đá Canada.

Khoảnh khắc định đoạt và sự thống trị của Canada

Trận đấu tại vòng 1/16 diễn ra với một kịch bản nghiêng hẳn về phía đại diện Bắc Mỹ. Dù kiểm soát bóng ít hơn (42% so với 58% của Nam Phi), đoàn quân của HLV Jesse Marsch lại là đội tạo ra sự đột biến và tính sát thương cao hơn trong các đợt lên bóng. Canada tung ra tổng cộng 12 pha dứt điểm với 7 lần trúng đích, trong khi Nam Phi chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng khung thành suốt 90 phút.

Canada ăn mừng chiến thắng lịch sử để lần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup.

Trước khi Eustaquio tỏa sáng, Canada đã có không ít cơ hội để định đoạt trận đấu. Đáng chú ý nhất là cú đánh đầu hiểm hóc của Bombito ở hiệp một, buộc Modiba phải cứu thua ngay trên vạch vôi. Sự xuất hiện của ngôi sao Alphonso Davies trong hiệp hai càng tăng cường sức ép, giúp Jonathan David và Promise David liên tục đặt khung thành của thủ môn Williams vào tình trạng báo động.

Bản lĩnh của Jesse Marsch và nỗi thất vọng Nam Phi

Điểm nhấn ngoài chuyên môn nằm ở sự quyết liệt của HLV Jesse Marsch. Cuối hiệp một, ông đã phản ứng dữ dội với tổ trọng tài sau tình huống Laryea bị ngã trong vòng cấm nhưng không có quả phạt đền nào được thổi. Sự nhiệt huyết đó dường như đã truyền lửa vào các học trò trong hiệp hai. Sau trận đấu, Marsch xúc động chia sẻ: "Các bạn là những người hùng của Canada. Tương lai của bóng đá đất nước này sẽ rất tươi sáng nhờ các bạn".

Ngược lại, Nam Phi đã có một màn trình diễn dưới sức. Dù đứng nhì bảng A với nhiều kỳ vọng, đại diện châu Phi lại chọn lối chơi quá an toàn, dường như chỉ muốn kéo trận đấu vào hiệp phụ. Sự thụ động này đã khiến họ phải trả giá đắt ở những giây cuối cùng.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Nam Phi Canada Sút khung thành (Trúng đích) 6 (1) 12 (7) Kiểm soát bóng 58% 42% Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 10 16 Cứu thua 5 1

Chấm điểm cầu thủ (Theo thang điểm 10)

Canada: Eustaquio (8.7 - Xuất sắc nhất), Laryea (7.5), Johnston (7.3), Crepeau (7.6), Jonathan David (6.3), Alphonso Davies (6.1).

Nam Phi: Williams (7.2), Mudau (7.9), Modiba (7.6), Appollis (6.0), Makgopa (6.0).

Với chiến thắng nghẹt thở này, Canada chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Morocco, trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 5/7 tới. Đây được xem là cột mốc vĩ đại nhất của bóng đá xứ sở lá phong tại đấu trường thế giới.