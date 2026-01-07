Canada tìm hiểu dự án tiêm kích thế hệ thứ 6 GCAP do Nhật Bản và Anh dẫn đầu Bộ trưởng Quốc phòng Canada thảo luận về khả năng gia nhập chương trình GCAP nhằm đa dạng hóa công nghệ hàng không và giảm sự phụ thuộc vào các dòng máy bay chiến đấu từ Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David J.McGuinty vừa qua đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhằm tìm hiểu về Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP). Đây là dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đầy hứa hẹn, do Nhật Bản, Anh và Italy hợp tác triển khai với mục tiêu đưa vào biên chế từ năm 2035.

Đặc tính kỹ thuật và khả năng tác chiến mạng lưới

Dự án GCAP được khởi động từ năm 2022, đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa các cường quốc hàng không tại châu Âu và châu Á. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra một nền tảng tác chiến hiện đại, tích hợp sâu các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tàng hình tiên tiến và năng lực tác chiến điện tử mạnh mẽ để đối phó với các mối đe dọa an ninh phức tạp.

Điểm nhấn công nghệ của dòng tiêm kích này nằm ở khả năng “tác chiến theo mạng lưới”. Hệ thống cho phép chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa máy bay với các phương tiện không người lái (UAV), tàu chiến, hệ thống phòng không và các đơn vị đồng minh. Đặc biệt, tiêm kích thế hệ thứ 6 dự kiến sẽ điều khiển các phi đội UAV “hộ tống” để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công tầm xa, giúp tối ưu hóa hiệu quả chiến đấu mà không làm tăng rủi ro cho phi công.

Hình ảnh phác thảo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo trong Chương trình GCAP. Ảnh: Breaking Defense

Tầm nhìn chiến lược và khả năng tự chủ công nghệ

Trong bối cảnh địa chính trị biến động, GCAP không chỉ đơn thuần là một dự án vũ khí mà còn là giải pháp giúp các quốc gia tham gia giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ quân sự của Mỹ. Hiện nay, các dòng máy bay như F-35 đang đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng không quân của NATO và các đồng minh như Nhật Bản, tạo ra sự phụ thuộc lớn về cả vận hành lẫn bảo trì vào Washington.

Việc phát triển thành công GCAP sẽ giúp Nhật Bản, Anh và Italy tự chủ hơn trong việc sản xuất và trang bị vũ khí hiện đại. Đây cũng là lý do Canada dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án này, xem đây là cơ hội để thúc đẩy ngành công nghiệp hàng không vũ trụ trong nước và đa dạng hóa nguồn cung công nghệ quốc phòng cho tương lai.

Thách thức tài chính và triển vọng mở rộng đối tác

Dù mang nhiều tham vọng, GCAP đang đối mặt với những rào cản lớn về ngân sách. Chi phí phát triển dự án hiện đã tăng gấp 3 lần so với dự toán ban đầu, trong khi các cam kết tài chính từ phía Anh vẫn chưa thực sự rõ ràng. Để giảm bớt áp lực kinh tế và đảm bảo tiến độ, Nhật Bản đã thay đổi lập trường, sẵn sàng mở cửa cho các đối tác mới tham gia.

Theo các báo cáo từ Nhật Bản, Canada đang chuẩn bị gia nhập dự án với tư cách quan sát viên. Ở vai trò này, Ottawa có thể tiếp cận các thông tin mật và đánh giá tính tương thích của dòng tiêm kích mới với nhu cầu quốc phòng của mình trước khi đưa ra cam kết tài chính chính thức. Việc có thêm các quốc gia như Canada tham gia không chỉ giúp chia sẻ gánh nặng ngân sách mà còn mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng địa chính trị của chương trình GCAP trên toàn cầu.