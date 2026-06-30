Canada vào vòng 1/8 World Cup 2026: Khoảnh khắc vỡ òa của bóng hồng đại diện xứ lá phong Cú vô-lê cháy lưới của Stephen Eustaquio ở phút 90+2 không chỉ đưa Canada vào vòng knock-out mà còn tạo nên cơn địa chấn cảm xúc tại trường quay VTV qua sự thể hiện của Khánh Uyên.

Trận đấu mở màn vòng 32 đội giữa Canada và Nam Phi đã diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ thứ hai, tiền vệ Stephen Eustaquio thực hiện cú vô-lê chìm hiểm hóc, xuyên thủng mành lưới đối phương, ấn định chiến thắng 1-0 nghẹt thở. Tại trường quay VTV, Khánh Uyên - cô gái đại diện cho đội tuyển xứ lá phong - đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc trước tấm vé lịch sử của đội nhà.

Khánh Uyên vỡ òa cảm xúc khi Canada ghi bàn phút 90+2 để giành vé đi tiếp tại World Cup 2026

Hành trình xuyên lục địa và niềm đam mê bóng đá mãnh liệt

Để có mặt tại chương trình “Nóng cùng FIFA World Cup 2026”, Khánh Uyên đã thực hiện một quyết định táo bạo: bay hơn 30 tiếng từ Canada về Việt Nam. Cô gái sinh năm 2002 này không chỉ đơn thuần là một “hot girl” trên sóng truyền hình; đằng sau nụ cười rạng rỡ là bản lĩnh của một du học sinh đã có 8 năm tự lập tại nước ngoài.

Chia sẻ về hành trình của mình, Khánh Uyên cho biết cô từng bắt đầu từ con số 0 tại Canada, vừa học vừa làm để tự lo liệu cuộc sống. Chính sự kỷ luật và kiên trì được rèn luyện trong môi trường quốc tế đã giúp cô tự tin khi tham gia vào các buổi tranh luận chuyên môn về bóng đá, một lĩnh vực vốn đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng về chiến thuật và nhân sự.

Từ du học sinh tự lập đến hot girl đại diện Canada, Khánh Uyên gây ấn tượng bởi nguồn năng lượng tích cực và đam mê bóng đá mãnh liệt

Phân tích chiến thuật: Bản lĩnh của đội tuyển Canada

Chiến thắng trước Nam Phi không chỉ là kết quả của sự may mắn. Canada đã thể hiện một lối chơi gắn kết, kiên trì phong tỏa các đợt phản công của đối thủ trước khi tung ra đòn kết liễu ở phút cuối. Theo Khánh Uyên, phong độ cao và tinh thần hưng phấn là chìa khóa giúp đội tuyển vùng Bắc Mỹ tiến sâu tại giải đấu năm nay.

"Canada đang có sự kết hợp tốt giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Dù đối thủ tiếp theo có thể là Hà Lan hay Morocco - những đội bóng dày dạn bản lĩnh tại các trận đấu loại trực tiếp - tôi tin rằng tinh thần chiến đấu sẽ là vũ khí giúp Canada viết tiếp lịch sử", Khánh Uyên nhận định dưới góc độ chuyên môn.

Đa phong cách và tư duy làm chủ ống kính

Bên cạnh vai trò đại diện đội tuyển, Khánh Uyên còn là một người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Cô xem việc đứng trước ống kính là cách kể lại những câu chuyện bằng hình ảnh, khám phá những khía cạnh khác nhau của bản thân. Sự linh hoạt này giúp cô luôn giữ được thần thái tự tin dù là trên sân khấu rực rỡ hay trong những khoảnh khắc đời thường.

Nhìn lại khoảnh khắc vỡ òa tại trường quay khi Canada giành vé vào vòng 1/8, cô chia sẻ đó là phần thưởng xứng đáng cho tình yêu bóng đá và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Với Khánh Uyên, World Cup không chỉ là một giải đấu, mà là nơi những niềm tin mãnh liệt có thể biến điều không thể thành có thể.