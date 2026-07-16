Cảng hàng không Quảng Trị 5.800 tỷ đồng: UBND tỉnh yêu cầu siết chặt bảo vệ môi trường UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Tập đoàn T&T tăng cường kiểm soát bụi và quan trắc môi trường tại dự án sân bay 5.821 tỷ đồng nhằm bảo đảm an sinh xã hội tại xã Cửa Việt.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại công trường dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Động thái này nhằm kiểm soát tình trạng bụi phát tán và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân sinh sống quanh khu vực triển khai dự án trọng điểm này.

Siết chặt công tác quan trắc và kiểm soát bụi tại công trường

Theo chỉ đạo tại Công văn số 3458/UBND-NNMT, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị (đơn vị thuộc Tập đoàn T&T) phải thực hiện đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) đã được phê duyệt.

Phối cảnh Dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh minh họa

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư và các đơn vị thầu phải duy trì công tác quan trắc, theo dõi chất lượng không khí định kỳ. Đặc biệt, các đơn vị cần chủ động rà soát hiện trường để áp dụng các biện pháp giảm bụi, nhất là trong những giai đoạn thời tiết nắng nóng hoặc có gió lớn, tránh gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Tăng cường vai trò giám sát của địa phương

Bên cạnh trách nhiệm của chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường tại dự án. UBND xã Cửa Việt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi thực địa và kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh lên cơ quan chuyên môn.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực miền Trung. Ảnh minh họa

Trước đó, người dân tại các khu vực Lâm Xuân, Nhĩ Hạ và Nhĩ Trung thuộc xã Cửa Việt đã phản ánh về tình trạng bụi từ công trường phát tán vào khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông. Việc UBND tỉnh ban hành chỉ đạo kịp thời được kỳ vọng sẽ cân bằng giữa mục tiêu đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng và bảo vệ môi trường sống cho người dân.

Thông tin kỹ thuật và quy mô dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với nhà đầu tư là Tập đoàn T&T. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng nhất của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay.

Thông số Chi tiết Tổng mức đầu tư 5.821 tỷ đồng Tiêu chuẩn sân bay Cấp 4C (theo ICAO) và sân bay quân sự cấp II Công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm Sản lượng hàng hóa 25.500 tấn/năm Khả năng khai thác Các dòng máy bay code E

Khi đi vào vận hành, sân bay Quảng Trị không chỉ hoàn thiện mạng lưới hàng không khu vực miền Trung mà còn tạo động lực lớn cho ngành logistics, du lịch và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế của tỉnh. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới, kết nối Quảng Trị với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

* Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế từ cơ quan chức năng.