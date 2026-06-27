Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: Đề xuất 1.820 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng đường băng Dự án cải tạo đường cất hạ cánh 35L/17R tại TP.Đà Nẵng dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2028 nhằm bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu đón các dòng máy bay thân rộng.

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng xem xét chủ trương đầu tư dự án cải tạo đường cất hạ cánh 35L/17R cùng hệ thống đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.819 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, dự án hướng tới mục tiêu duy trì năng lực khai thác an toàn và bền vững cho cửa ngõ hàng không trọng điểm của miền Trung.

Chi tiết phương án nâng cấp hạ tầng tại TP.Đà Nẵng

Theo phương án đề xuất, đường cất hạ cánh 35L/17R sẽ được cải tạo trên toàn bộ chiều dài 3.049m và chiều rộng 45m. Song song với đó, hệ thống đường lăn kết nối giữa hai đường băng hiện hữu cũng được nâng cấp, kết hợp xây dựng thêm các đường lăn thoát nhanh và tuyến đường lăn mới nhằm tối ưu hóa quá trình cất, hạ cánh của tàu bay.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Báo Lao Động

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028, bao gồm cả việc cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ và hệ thống thoát nước đồng bộ. Cục Hàng không Việt Nam được đề xuất làm chủ đầu tư, trong khi Ban Quản lý dự án Thăng Long sẽ đảm nhận vai trò quản lý dự án dựa trên kinh nghiệm thực thi các công trình đường băng trọng điểm trên cả nước.

Yêu cầu cấp thiết về an toàn và kết cấu nền móng

Khác với các dự án mở rộng công suất thông thường, đợt nâng cấp này tập trung vào việc xử lý triệt để tình trạng xuống cấp hạ tầng. Theo đánh giá từ đơn vị tư vấn ADCC, đường băng 35L/17R đã xuất hiện nhiều dấu hiệu hư hỏng sau thời gian dài vận hành. Các đợt tu bổ trước đây chủ yếu chỉ xử lý lớp mặt đường, chưa can thiệp sâu vào kết cấu nền móng, dẫn đến giải pháp chỉ mang tính khắc phục tạm thời.

Sân bay Đà Nẵng lọt TOP những sân bay tốt nhất trên thế giới. Ảnh: Báo Nhà Đầu Tư

Cục Hàng không cảnh báo, nếu không sớm triển khai nâng cấp, nguy cơ phải đóng cửa đường băng để xử lý sự cố bất thường là rất lớn. Điều này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của toàn bộ sân bay Đà Nẵng, đặc biệt khi đường cất hạ cánh còn lại gặp trục trặc kỹ thuật. Hiện tại, sân bay đang vận hành song song hai đường băng, trong đó đường 17L/35R (dài 3.500m) vẫn đang đáp ứng tốt yêu cầu khai thác.

Sẵn sàng đón tàu bay thân rộng và mục tiêu 30 triệu khách

Sau khi hoàn thành, hệ thống hạ tầng mới sẽ cho phép Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng thuộc code E như Boeing 787, Boeing 747 hoặc Airbus A350 mà không cần hạn chế tải trọng. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện quy hoạch đến năm 2030 phục vụ khoảng 25 triệu hành khách/năm và nâng lên 30 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Đáng chú ý, sân bay Đà Nẵng liên tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận về chất lượng dịch vụ. Theo bảng xếp hạng của AirHelp năm 2026, sân bay này đứng vị trí 272 thế giới với các chỉ số tích cực về tính đúng giờ và trải nghiệm hành khách. Việc đầu tư gần 2.000 tỷ đồng không chỉ bảo đảm an toàn bay mà còn củng cố vị thế trung tâm kết nối hàng không của TP.Đà Nẵng trong tương lai.