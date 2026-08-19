Thông tin du lịch Cảng hàng không quốc tế Liên Khương kết nối trở lại: Mở rộng không gian phát triển Đà Lạt - Lâm Đồng Việc các chuyến bay thương mại kết nối trở lại với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 19/8 tạo thêm động lực cho thị trường du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng bước vào mùa thu - đông và cao điểm cuối năm. Có mặt ngay trên chuyến bay đầu tiên, Vietravel đồng thời kích hoạt hệ sản phẩm 2 chiều, từ đưa khách đến trải nghiệm Đà Lạt đến tổ chức các hành trình trong nước và quốc tế khởi hành từ Liên Khương. Qua đó góp phần khơi thông nguồn khách và mở rộng sức bật cho thị trường du lịch địa phương.

Những vị hành khách của Vietravel trên chuyến bay đầu tiên đến Lâm Đồng khi sân bay trở lại

Ngày 19/8, những chuyến bay thương mại đầu tiên kết nối các điểm khởi hành trở lại với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Đà Lạt - Lâm Đồng, mang theo tín hiệu khởi sắc cho thị trường du lịch cao nguyên trước mùa thu - đông và cao điểm cuối năm.

Trên những hành trình đầu tiên ấy, đoàn khách Vietravel đã háo hức trở lại xử sở ngàn hoa, với niềm vui hiện rõ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên đặt chân xuống Liên Khương. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển và tăng tính thuận tiện cho chuyến đi, việc kết nối hàng không được khôi phục còn mở rộng cơ hội để du khách dễ dàng thiết kế những hành trình đa dạng hơn, từ trải nghiệm Đà Lạt đến khám phá nhiều điểm đến giàu bản sắc của Lâm Đồng trong một trong những mùa đẹp nhất năm.

Nhân dịp này, Vietravel đã chủ động chuẩn bị hệ sản phẩm để nhanh chóng đón đầu nhu cầu thị trường. Từ các trải nghiệm tại điểm đến, tour trong nước khởi hành từ Liên Khương đến những hành trình quốc tế nối chuyến qua TP Hồ Chí Minh, doanh nghiệp hướng đến hình thành dòng khách 2 chiều, khai thác hiệu quả hơn lợi thế kết nối của cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Tây Nguyên.

Với sức hút của Đà Lạt - Lâm Đồng, việc kết nối hàng không thuận lợi có ý nghĩa đặc biệt trong việc rút ngắn khoảng cách với các thị trường nguồn lớn, đồng thời tạo điều kiện để dòng khách được khơi thông nhanh hơn. Tác động từ đó không chỉ nằm ở lượng khách đến, mà còn lan tỏa đến hệ sinh thái lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, tham quan, vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch tại địa phương.

Vietravel làm mới trải nghiệm Đà Lạt từ nhu cầu của du khách

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, Vietravel xác định giá trị của kết nối hàng không không dừng lại ở việc đưa du khách đến một điểm đến. Điều quan trọng hơn là khả năng tiếp nối hành trình bằng hệ sản phẩm đủ đa dạng, thuận tiện và phù hợp với xu hướng trải nghiệm ngày càng cá nhân hóa của thị trường.

Giới thiệu thông tin du lịch Lâm Đồng đến hành khách

Theo định hướng này, Vietravel Lâm Đồng phát triển hệ sản phẩm tại chỗ theo hướng linh hoạt, đáp ứng nhiều nhóm khách và quỹ thời gian khác nhau. Bên cạnh các hành trình tham quan truyền thống, du khách có thể lựa chọn những trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa và phong cách sống đặc trưng của cao nguyên như hành trình tàu đêm kết hợp không gian cồng chiêng và Lạc Hư Cổ Trấn; chèo SUP trên hồ Tuyền Lâm; chèo SUP kết hợp BBQ; hay trekking - chèo SUP - cắm trại 2 ngày 1 đêm.

Các sản phẩm được tổ chức khởi hành hằng ngày, tạo điều kiện để khách dễ dàng kết hợp với lịch trình cá nhân. Đây cũng là cách Vietravel thích ứng với xu hướng du lịch mới, khi khách hàng không còn chỉ tìm kiếm một chương trình tham quan cố định mà ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm có thể lựa chọn, kết hợp và cá nhân hóa theo sở thích.

Lợi thế hiện diện và vận hành trực tiếp tại địa phương giúp Vietravel Lâm Đồng chủ động kết nối các dịch vụ và giá trị bản địa vào chuỗi sản phẩm. Qua đó, doanh nghiệp hướng đến việc không chỉ gia tăng lượng khách đến Đà Lạt mà còn tạo thêm lý do để du khách ở lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và quay trở lại nhiều hơn.

Từ Liên Khương, Vietravel mở rộng hành trình trong nước và quốc tế

Nếu ở chiều đến, Vietravel khai thác Liên Khương như cửa ngõ đưa du khách trở lại Đà Lạt - Lâm Đồng, thì ở chiều đi, việc kết nối hàng không trở lại tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường khách ngay tại địa phương.

Vietravel đồng thời kích hoạt hệ sản phẩm 2 chiều, từ đưa khách đến trải nghiệm Đà Lạt đến tổ chức các hành trình trong nước và quốc tế khởi hành từ Liên Khương

Vietravel Lâm Đồng đang triển khai nhiều chương trình trong nước khởi hành từ Liên Khương, kết nối đến các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long; Đà Nẵng - Huế - Phong Nha - Hội An; Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà Hills; Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Chợ nổi Cái Răng… Các chương trình được bố trí lịch khởi hành định kỳ hằng tuần, giúp khách hàng tại Lâm Đồng thuận tiện hơn trong việc lựa chọn thời gian và lên kế hoạch cho chuyến đi, đồng thời mở rộng nguồn khách cho mạng lưới sản phẩm trong nước của Vietravel.

Ở thị trường quốc tế, Vietravel tiếp tục tận dụng mạng lưới sản phẩm và năng lực điều hành trên toàn hệ thống để kết nối khách từ Liên Khương qua TP Hồ Chí Minh đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Danh mục sản phẩm trải rộng từ các hành trình ngắn ngày như Bangkok - Pattaya, Singapore, Malaysia - Singapore đến những tuyến dài ngày như Bắc Kinh - Thượng Hải, Busan hay Tokyo - Yokohama - Kamakura - Núi Phú Sĩ - Kyoto - Osaka. Việc xây dựng sản phẩm với điểm khởi hành ngay từ Liên Khương giúp khách hàng tại Lâm Đồng giảm bớt các khâu tự tổ chức hành trình, đồng thời được kết nối xuyên suốt từ địa phương đến điểm đến trong và ngoài nước.

Chủ động khơi thông dòng khách, cộng hưởng giá trị cho Đà Lạt - Lâm Đồng

Trong chuỗi giá trị du lịch, đường bay tạo điều kiện để dòng khách được khơi thông, nhưng sản phẩm và trải nghiệm mới là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa kết nối thành giá trị thực tế cho điểm đến.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp, năng lực tổ chức và điều phối nguồn khách trên toàn quốc cùng lợi thế hiện diện trực tiếp tại địa phương, Vietravel hướng đến vai trò không chỉ là cầu nối đưa du khách đến với Đà Lạt - Lâm Đồng, mà còn là một mắt xích tích cực trong việc mở rộng dòng khách và làm phong phú trải nghiệm tại điểm đến.

Thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường liên kết cùng các đối tác địa phương, Vietravel kỳ vọng góp phần đưa những giá trị đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng đến gần hơn với du khách. Qua đó, tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của du lịch địa phương.