Thông tin Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương mời chào giá dịch vụ trồng cây, hoa Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương thông báo mời chào giá rộng rãi dịch vụ trồng cây, hoa trang trí các tiểu cảnh đường ra vào và quảng trường nhà ga. Thời hạn nhận hồ sơ chào giá đến 16 giờ ngày 20/7/2026, mở hồ sơ vào lúc 8 giờ ngày 21/7/2026.

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Về việc Cung cấp dịch vụ trồng cây, hoa trang trí các tiểu cảnh đường ra/vào, quảng trường nhà ga - Cảng HKQT Liên Khương

Cảng HKQT Liên Khương – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi dịch vụ dịch vụ: “Trồng cây, hoa trang trí các tiểu cảnh đường ra/vào, quảng trường nhà ga Cảng HKQT Liên Khương”

Thông tin chi tiết yêu cầu về hồ sơ chào giá, bản vẽ thiết kế đề xuất và danh mục vật tư được, yêu cầu về chất lượng đăng tải tại đường dẫn: https://drive.google.com/drive/folders/1b6ExFzAozJ5ph5trBIAAbeehIpX3P5ii?usp=sharing

Thời gian, địa điểm:

Thời gian hoàn thành cung cấp dịch vụ theo yêu cầu: dự kiến không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Địa điểm thực hiện: Cảng HKQT Liên Khương, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Giá: đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao bồm toàn bộ các khoản chi phí để thực hiện hoàn chỉnh hạng mục, bao gồm: thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí vật tư, cây xanh, cây hoa, đất trồng, phân bón, chi phí nhân công, máy móc, thiết bị thi công, vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, hoàn thiện mặt bằng, vệ sinh sau thi công, bảo hành và các chi phí liên quan khác trực tiếp tại Cảng HKQT Liên Khương. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

Thanh toán: Phương thức và điều kiện thanh toán sẽ được các bên thống nhất, thương thảo và quy định cụ thể trong hợp đồng.

Hiệu lực hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá có hiệu lực tối thiểu 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Hồ sơ chào giá phải được ký, đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền hợp lệ của đơn vị tham gia chào giá.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng – CHKQT Liên Khương, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, T. Lâm Đồng.

Chỉ dẫn đối với nhà cung cấp:

Hình thức chào giá: Chào giá rộng rãi.

Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp tại văn phòng, qua đường bưu điện.

Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng CHKQT Liên Khương – QL 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: trước 16h00, ngày 20/7/2026, nếu sau thời hạn này các hồ sơ chào giá gửi theo đường bưu điện được chuyển tới văn phòng CHKQT Liên Khương hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng CHKQT Liên Khương đều được coi là hồ sơ không hợp lệ.

Thời điểm mở hồ sơ chào giá: 08h00 ngày 21/7/2026.

- Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp. Có khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu chào giá. Tuân thủ quy định về an ninh, an toàn của CHKQT Liên Khương. Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP