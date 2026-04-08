Thông tin Cảng hàng không quốc tế Liên Khương thông báo chào giá cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống chiếu sáng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) – CTCP thông báo mời chào giá rộng rãi gói cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống chiếu sáng tại đơn vị. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chào giá đến 16 giờ ngày 7/8/2026.

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống chiếu sáng

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống chiếu sáng.

Yêu cầu đối với hàng hóa: Vật tư mới 100%. CO/CQ hợp lệ.

Yêu cầu đối với dịch vụ: Thay thế bóng đèn cũ, lắp đặt đèn, sửa chữa nguồn điện của từng trụ đèn chiếu sáng.

Quy mô, khối lượng dự kiến: 42 bóng đèn LED chiếu sáng đường giao thông hiệu Philips OEM. Công suất 200W; điện áp 200V-240V, nhiệt độ màu 4000K, chống sét, vỏ nhôm đúc sơn tĩnh điện.

Thời gian, địa điểm: hoàn thành cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa theo yêu cầu dự kiến không quá 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tất cả công tác lắp đặt, sửa chữa nguồn điện, hiệu chỉnh đèn thực hiện tại CHKQT Liên Khương.

Giá chào: bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí phát sinh: chi phí vận chuyển, lắp đặt thay thế đèn, sửa chữa điện nguồn của từng trụ, vật tư phục vụ sửa chữa (dây điện, đầu nối,..).

Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày.

Hồ sơ chào giá được ký bởi người đại diện theo pháp luật, đóng dấu đúng quy định.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng – CHKQT Liên Khương, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, T. Lâm Đồng.

Chỉ dẫn đối với nhà cung cấp:

Hình thức chào giá: Chào giá rộng rãi.

Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp tại văn phòng, qua đường bưu điện.

Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng CHKQT Liên Khương – QL 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: trước 16h00, ngày 07/8/2026, nếu sau thời hạn này các hồ sơ chào giá gửi theo đường bưu điện được chuyển tới văn phòng CHKQT Liên Khương hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng CHKQT Liên Khương đều được coi là hồ sơ không hợp lệ.

Thời điểm mở hồ sơ chào giá: 08h00 ngày 08/8/2026.

- Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp. Có khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu chào giá. Tuân thủ quy định về an ninh, an toàn của CHKQT Liên Khương. Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP