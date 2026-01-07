Cảng hàng không Tuy Hòa được đầu tư gần 2.000 tỷ đồng để nâng cấp toàn diện Với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.000 tỷ đồng, sân bay Tuy Hòa sẽ được mở rộng sân đỗ lên 8 vị trí và xây dựng nhà ga T2 công suất 3 triệu khách/năm nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Phú Yên.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa chính thức được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không Tuy Hòa. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không tại khu vực Nam Trung Bộ, tạo tiền đề cho các dự án quy mô lớn hơn trong tương lai.

Mở rộng sân đỗ lên 8 vị trí Code C

Theo Quyết định số 143/QĐ-KKT ngày 25/6 do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ban hành, dự án mở rộng sân đỗ máy bay có tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng. Mục tiêu chính là đầu tư bổ sung thêm 4 vị trí đỗ máy bay Code C (các dòng tàu bay tầm trung như Airbus A321 hoặc tương đương).

Sân bay Tuy Hòa tiếp tục được đầu tư thêm tiền để bổ sung thêm 4 vị trí đỗ máy bay. Nguồn: CAAV

Sau khi hoàn thành, kết hợp với khu vực hiện hữu, Cảng hàng không Tuy Hòa sẽ nâng tổng năng lực khai thác lên 8 vị trí đỗ máy bay đồng thời. Việc nâng cấp này không chỉ giúp giảm áp lực cho sân bay trong các giai đoạn cao điểm lễ, Tết mà còn tăng khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay hiện đại, cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải hàng không.

Xây dựng nhà ga hành khách T2 vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng

Song song với việc mở rộng sân đỗ, ACV và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2. Dự kiến, dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng với công suất thiết kế đạt 3 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Việc đầu tư đồng bộ cả sân đỗ và nhà ga mới được đánh giá là giải pháp căn cơ để giải quyết bài toán quá tải trong tương lai. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hạ tầng mới sẽ là đòn bẩy quan trọng để thu hút các hãng hàng không mở thêm đường bay mới, thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế của tỉnh Phú Yên.

Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050

Dự án nâng cấp sân bay Tuy Hòa hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đã được phê duyệt. Lộ trình phát triển của cảng hàng không này được chia thành hai giai đoạn chính:

Giai đoạn đến năm 2030: Đạt công suất 3 triệu lượt hành khách và 3.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Đạt công suất 3 triệu lượt hành khách và 3.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn đến năm 2050: Nâng công suất lên 5 triệu lượt hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Được xây dựng từ đầu thập niên 1960, sân bay Tuy Hòa có vị trí chiến lược khi nằm sát biển Đông. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh mạng lưới hạ tầng hàng không với các dự án lớn như sân bay Long Thành hay mở rộng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, việc "lên đời" cho Tuy Hòa khẳng định xu hướng đầu tư đồng bộ để tạo tính kết nối liên vùng.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng và tiến độ triển khai thực tế của chủ đầu tư.