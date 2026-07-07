Thông tin Cảng HKQT Liên Khương mời chào giá cung cấp vật tư, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương vừa phát đi thông báo mời chào giá rộng rãi đối với gói cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống điều hòa không khí tại nhà ga hành khách. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chào giá đến 16 giờ ngày 10/7/2026, dự kiến mở hồ sơ vào sáng 11/7/2026.

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

- Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống điều hòa không khí tại CHKQT Liên Khương.

Yêu cầu đối với vật tư: mới 100%, gia công đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu đối với dịch vụ: Thực hiện gia công lắp đặt đường ống dẫn khí lạnh từ AHU tầng trệt lên tầng 1 của nhà ga hành khách, lắp đặt thêm miệng thổi gió, đường gió thải và bảo ôn đường ống.

Quy mô, khối lượng dự kiến: Lắp đặt đường ống dẫn khí lạnh và các miệng gió. Thông tin thêm về bản vẽ kỹ thuật đề xuất và danh sách vật tư dự kiến tham khảo tại link này: https://drive.google.com/drive/folders/1kHb_k-UyGnwPZTO9Rn4VRHMzQmhdbtZ0?usp=sharing. Quý cơ quan, đơn vị quan tâm có nhu cầu thực hiện khảo sát vị trí thi công và đường ống tại nhà ga hành khách Cảng HKQT Liên Khương vui lòng liên hệ văn phòng cảng.

Thời gian thực hiện: hoàn thành cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tất cả vật tư được bàn giao, nghiệm thu tại CHKQT Liên Khương.

Địa điểm: cung cấp vật tư và dịch vụ thực hiện tại CHKQT Liên Khương.

Giá chào: giá đã bao gồm thuế VAT, toàn bộ phí vật tư, nhân công, vận chuyển, lắp đặt, kết nối, bàn giao nghiệm thu tại cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày.

Hồ sơ chào giá được ký bởi người đại diện theo pháp luật, đóng dấu đúng quy định.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng Cảng – CHKQT Liên Khương, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Chỉ dẫn đối với nhà cung cấp:

Hình thức chào giá: Chào giá rộng rãi.

Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp tại văn phòng, qua đường bưu điện.

Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng CHKQT Liên Khương – QL 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: trước 16h00, ngày 10/07/2026, nếu sau thời hạn này các hồ sơ chào giá gửi theo đường bưu điện được chuyển tới văn phòng CHKQT Liên Khương hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng CHKQT Liên Khương đều được coi là hồ sơ không hợp lệ.

Thời điểm mở hồ sơ chào giá: 08h00 ngày 11/07/2026.

- Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp. Có khả năng gia công vật tư tại xưởng và bàn giao tại Cảng HKQT Liên Khương, cung cấp dịch vụ sửa chữa theo yêu cầu chào giá. Tuân thủ quy định về an ninh, an toàn của CHKQT Liên Khương. Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.