Thông tin Cảng HKQT Liên Khương mời chào giá mua sắm bảo hộ lao động năm 2026 Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương thông báo mời các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chào giá gói mua sắm bảo hộ lao động năm 2026. Hồ sơ chào giá phải được gửi về Văn phòng Cảng HKQT Liên Khương trước 16h ngày 31/7/2026 theo yêu cầu.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc Mua sắm bảo hộ lao động năm 2026 – Cảng HKQT Liên Khương

Cảng HKQT Liên Khương tổ chức mời chào giá rộng rãi: “Mua sắm bảo hộ lao động năm 2026” đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1, Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thông tin chi tiết yêu cầu về hồ sơ chào giá, yêu cầu về chất lượng đăng tải tại đường dẫn: https://docs.google.com/document/d/1zyOW73TCSFqlFnGR3fgaRpVYn1K0TlQX/edit?usp=drive_link&ouid=117459406466015671091&rtpof=true&sd=true

- Địa điểm giao nhận: Tại Văn phòng Cảng HKQT Liên Khương.

- Giá: đề nghị chào giá trọn gói (đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế), đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của cơ quan/đơn vị tham gia; Hiệu lực hồ sơ chào giá: 45 ngày.

- Thời gian thực hiện: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Thanh toán: Thỏa thuận chi tiết khi đàm phán hợp đồng.

2, Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Địa điểm giao nhận: Tại Văn phòng Cảng HKQT Liên Khương.

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 16h00, ngày 31 tháng 7 năm 2026.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: đơn vị chào giá nộp hồ sơ chào giá trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn hết hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng - Cảng HKQT Liên Khương

Quốc lộ 20, Xã Đức Trọng, T. Lâm Đồng.

Tel: 0963.256.496 Email: [email protected]

Người liên hệ: Nguyễn Phương Anh

Các chỉ dẫn khác:

- Thời điểm mở hồ sơ chào giá: 8h ngày 03/8/2026.

- Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp. Gửi kèm giấy phép kinh doanh bản sao cùng hồ sơ chào giá. Có khả năng cung cấp hàng hóa theo yêu cầu chào giá.Có khả năng bảo hành hàng hóa theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Trân trọng kính chào!