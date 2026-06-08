Thông tin

Cảng HKQT Liên Khương mời tham gia lựa chọn đơn vị khai thác mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe ô tô

Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương thông báo kế hoạch tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe ô tô tại Cảng. Các tổ chức, đơn vị quan tâm có thể tham gia nộp hồ sơ đề xuất từ ngày 07/8/2026; thời hạn cuối nhận hồ sơ vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 13/8/2026.