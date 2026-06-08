Cảng HKQT Liên Khương mời tham gia lựa chọn đơn vị khai thác mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe ô tô
Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương thông báo kế hoạch tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe ô tô tại Cảng. Các tổ chức, đơn vị quan tâm có thể tham gia nộp hồ sơ đề xuất từ ngày 07/8/2026; thời hạn cuối nhận hồ sơ vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 13/8/2026.
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA LỰA CHỌN
Cảng HKQT Liên Khương thông báo kế hoạch tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:
- Phát hành hồ sơ mời tham gia lựa chọn: từ ngày 07/08/2026 – 13/08/2026.
- Tiếp nhận hồ sơ đề xuất, thu tiền đảm bảo tham gia lựa chọn, xem sản phẩm lựa chọn: từ ngày 07/08/2026.
- Hạn nộp hồ sơ đề xuất: 11h30 ngày 13/08/2026.
- Đánh giá hồ sơ đề xuất, Thương thảo hợp đồng: ngày 13/08/2026 – 14/08/2026.
- Thẩm định kết quả lựa chọn, ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn: Ngày 15/08/2026.
- Thông báo kết quả lựa chọn, ký kết hợp đồng: từ ngày 15/08/2026 - 18/08/2026.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng, từ 19/08/2026 – 18/08/2029.
Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng – Cảng HKQT Liên Khương, QL 20, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại liên hệ: 02633.843.373 – 0937 222 349.