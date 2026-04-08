Thông tin Cảng HKQT Liên Khương thông báo mời chào giá gói mua sắm thùng rác inox Cảng hàng không quốc tế Liên Khương – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) – CTCP thông báo mời chào giá rộng rãi gói mua sắm thùng rác inox phục vụ hoạt động tại đơn vị. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chào giá đến 16 giờ ngày 7/8/2026.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc Mua sắm Thùng rác Inox– Cảng HKQT Liên Khương

Cảng HKQT Liên Khương tổ chức mời chào giá rộng rãi: “Mua sắm Thùng rác inox” đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1, Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thông tin chi tiết yêu cầu về hàng hóa, yêu cầu về chất lượng như sau:

1.1 Thùng rác vuông nắp lật inox 304

- Kích thước: 230*230*350mm (Dài * Rộng * Cao tổng), bo mềm 4 cạnh thùng, dung tích ~ 10L.

- Chất liệu: inox 304 xước posco dày 0.8mm, thiết kế kiểu nắp lật bập bênh, đối trọng láp Փ8.

- Miệng thùng có vòng láp Փ6 móc túi nilong.

- Đáy có nút chân cao su chống trầy sàn và cách nền không đọng nước

- Số lượng: 107 cái.

1.2 Thùng rác phân loại 3 hộc inox 304

- Kích thước : 1200*400*H850mm(Dài * Rộng * Cao tổng)

- Chất liệu : Inox 304 dày 0.8mm

- Chi tiết sản phẩm :

* Thiết kế 3 nắp lật bập bênh

* Cửa mở 3 cánh

* Bên trong có 3 ruột inox dày 0.6mm, có 2 quai xách

* Đáy có nút chân cao su chống trầy

In uv nội dung mặt trước cửa

1.3 Thời gian, địa điểm thực hiện

- Địa điểm giao nhận: Cảng HKQT Liên Khương

- Thời gian giao hàng: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Giá: đề nghị chào giá trọn gói (đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế), đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của cơ quan/đơn vị tham gia; Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày.

- Thanh toán: Thỏa thuận chi tiết khi đàm phán hợp đồng.

2, Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 16h00, ngày 07 tháng 8 năm 2026.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: đơn vị chào giá nộp hồ sơ chào giá trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn hết hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng - Cảng HKQT Liên Khương Quốc lộ 20, Xã Đức Trọng, T. Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0944.437.678 Email: [email protected]

Người liên hệ: Nguyễn Quốc Thái Sơn

Các chỉ dẫn khác:

- Thời điểm mở hồ sơ chào giá: 8h ngày 10 /8 /2026.

- Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp. Gửi kèm giấy phép kinh doanh bản sao cùng hồ sơ chào giá. Có khả năng cung cấp hàng hóa theo yêu cầu chào giá.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Trân trọng kính chào!