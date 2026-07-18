Cảng nước sâu Sơn Dương: Công trình hàng hải 3,5 triệu tấn bê tông tại Hà Tĩnh Cảng Sơn Dương tại Hà Tĩnh sở hữu hệ thống đê chắn sóng dài hơn 5km được xây dựng từ 248 thùng chìm bê tông siêu trọng, tiếp nhận tàu hàng lên đến 300.000 DWT.

Tọa lạc tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, Cảng Sơn Dương là cảng nước sâu chuyên dùng phục vụ Khu liên hợp gang thép Formosa. Với diện tích mặt nước khoảng 930ha, đây là một trong những công trình hàng hải lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò cửa ngõ logistics quan trọng cho ngành công nghiệp nặng khu vực Bắc Trung Bộ.

Cảng được thiết kế với khả năng tiếp nhận các tàu hàng có trọng tải lên đến 300.000 DWT. Nhờ lợi thế độ sâu tự nhiên lý tưởng, Sơn Dương trở thành đầu mối chính để nhập khẩu quặng sắt, than đá và xuất khẩu các sản phẩm thép thành phẩm, đạt năng lực thông qua khoảng 28 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Thùng chìm bê tông được chế tạo tại dự án Cảng Sơn Dương. Ảnh: Samsung C&T

Kỹ thuật đúc và đánh chìm 248 thùng bê tông khổng lồ

Điểm nhấn kỹ thuật phức tạp nhất của dự án là việc chế tạo và lắp đặt 248 thùng chìm bê tông cốt thép siêu trọng. Theo dữ liệu từ nhà thầu Samsung C&T, mỗi thùng chìm có trọng lượng khoảng 14.000 tấn. Tổng khối lượng cấu kiện bê tông được sử dụng cho công trình đạt gần 3,5 triệu tấn, một con số kỷ lục trong lịch sử xây dựng hạ tầng hàng hải tại Việt Nam.

Các thùng chìm này được sản xuất ngay tại bãi đúc trong khu vực dự án bằng công nghệ ván khuôn trượt để rút ngắn thời gian và chi phí. Sau khi hoàn thiện, các cấu kiện rỗng khổng lồ được hạ thủy và dùng tàu lai dắt ra đúng vị trí thiết kế ngoài khơi. Tại đây, kỹ thuật đánh chìm được thực hiện với độ chính xác cực cao. Sau khi ổn định dưới đáy biển, phần lõi rỗng được bơm đầy cát hoặc đá để tạo thành kết cấu trọng lực vững chắc, có khả năng chống chịu sóng dữ và dòng chảy mạnh.

Hệ thống đê chắn sóng dài hơn 5km bảo vệ vùng nước

Hệ thống thùng chìm bê tông là nền tảng cốt lõi để hình thành tuyến đê chắn sóng dài 5.243 m. Công trình này giúp tạo ra một vùng nước kín, ổn định, giảm thiểu tác động của điều kiện biển khắc nghiệt. Điều này cho phép các tàu siêu trọng có thể ra vào và thực hiện bốc dỡ hàng hóa an toàn quanh năm.

Cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Internet

Sau gần một thập kỷ đi vào vận hành từ cuối năm 2015, Cảng Sơn Dương không chỉ đảm bảo chuỗi cung ứng cho tổ hợp luyện thép lớn nhất cả nước mà còn khẳng định năng lực thi công các công trình biển có độ phức tạp cao tại Việt Nam. Theo đơn vị tư vấn Portcoast, sự kết hợp giữa quy mô mặt nước rộng lớn và hệ thống hạ tầng kiên cố đã biến nơi đây thành một mắt xích chiến lược trong mạng lưới vận tải biển quốc tế.