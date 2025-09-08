Y tế - Sức khỏe Cảnh báo ăn thịt tái, tiết canh mắc bệnh liên cầu lợn Bệnh liên cầu lợn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có nguy cơ dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Gần đây, số ca mắc tại một số tỉnh, thành phố có xu hướng tăng. Ngành y tế tỉnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, đồng thời, tuân thủ các biện pháp phòng, chống bệnh để bảo vệ sức khỏe.

Người nhiễm bệnh liên cầu lợn

Nhiễm bệnh vì ăn tiết canh

Thời gian gần đây, một số tỉnh, thành trong nước ghi nhận nhiều ca mắc bệnh liên cầu lợn ở người; trong đó có cả trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số ca bệnh có xu hướng gia tăng trong hơn 1 tháng trở lại đây, có cả trường hợp liên quan đến việc ăn tiết canh. Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 40 ca mắc. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, các xã, phường phía Đông của tỉnh Lâm Đồng cho đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh này.

TS Chế Ngọc Thạch - Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận) cho biết: Bệnh liên cầu lợn là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn này thường cư trú ở đường hô hấp trên, đặc biệt là vùng mũi, cũng như ở đường tiêu hóa và sinh dục của lợn. Vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng cho lợn, lây sang người khi tiếp xúc với lợn mang vi khuẩn qua các vết trầy xước, tổn thương nhỏ trên da. Nguy cơ lây nhiễm cao ở những người làm việc tại trang trại chăn nuôi, người giết mổ, chế biến thịt; hoặc khi ăn tiết canh, ăn thịt lợn bệnh hay lợn mang vi khuẩn chưa được nấu chín kỹ.

Theo TS Thạch, người mắc bệnh liên cầu lợn có thể biểu hiện các triệu chứng lâm sàng như: viêm màng não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp. Trường hợp nặng có thể tử vong do độc tố của vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc, suy đa tạng hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Các khuyến cáo phòng bệnh

Mặc dù các xã, phường phía Đông của tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận ca bệnh liên cầu lợn ở người, song, trước diễn biến bệnh này tại một số tỉnh khác, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh liên cầu lợn từ xa, từ sớm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ và chủ động phòng tránh.

Khi mua thịt, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm được cơ quan thú y kiểm định, tránh mua thịt có màu đỏ bất thường, bị xuất huyết hoặc phù nề. Thịt lợn phải được nấu chín kỹ; tuyệt đối không ăn thịt lợn chết, các món tái hoặc tiết canh. Những người có vết thương hở cần đeo găng tay khi tiếp xúc với thịt lợn sống hoặc tái. Các dụng cụ chế biến cần được vệ sinh sạch sẽ, rửa kỹ cùng với tay sau khi chế biến, đồng thời, phải tách riêng dụng cụ dùng cho thịt sống và thịt chín để tránh lây nhiễm chéo.

Theo TS Thạch, khi xảy ra bệnh liên cầu lợn, cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện trường hợp nghi nhiễm ở người để đưa ngay đến cơ sở y tế chẩn đoán, điều trị. Đặc biệt lưu ý theo dõi những người có tiếp xúc gần với lợn bệnh như: người chăn nuôi, giết mổ hoặc buôn bán lợn. Thêm vào đó, người dân tuyệt đối không giết mổ, vận chuyển lợn bệnh; lợn ốm hoặc chết phải được tiêu hủy đúng quy định bằng cách chôn lấp, rắc thuốc sát khuẩn và xử lý triệt để. Chuồng trại, môi trường chăn nuôi cần được phun thuốc khử trùng, tiêu độc thường xuyên để ngăn ngừa mầm bệnh lây lan.