Cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông ngày 04/08/2026: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 Chiều 04/08/2026, áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía Đông Nam Bắc Biển Đông với gió giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Chiều ngày 04/08/2026, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Nam Bắc Biển Đông đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hệ thống khí tượng này gây gió mạnh, sóng lớn trên biển nhưng dự báo không ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 04/08/2026

Hồi 13 giờ ngày 04/08/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất: Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h) , giật cấp 8 .

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh , . Hướng di chuyển: Di chuyển theo hướng Tây Bắc .

Di chuyển theo hướng . Tốc độ di chuyển: Khoảng 5-10 km/h.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Trong chiều và đêm ngày 04/08/2026, áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây ra các diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển:

Gió mạnh và sóng lớn: Vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 ; sóng biển cao từ 2,0-3,0m , biển động.

Vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh ; sóng biển cao từ , biển động. Tác động đến đất liền: Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Khuyến cáo an toàn

Tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các chủ phương tiện cần chú ý theo dõi dự báo để chủ động phòng tránh.

Bản tin được phát lúc 14h00 ngày 04/08/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc 20h00 ngày 04/08/2026.