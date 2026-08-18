Cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông ngày 18/08/2026: Gió giật cấp 8, biển động Tối 18/08/2026, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đạt sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, gây sóng cao 2,0-3,5m và biển động mạnh.

Tối 18/08/2026, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hệ thống này đang di chuyển về phía Tây với tốc độ khoảng 20 km/h, gây nguy hiểm trực tiếp cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới

Hồi 19 giờ ngày 18/08/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất: Mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/h), giật cấp 8.

Mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/h), giật cấp 8. Hướng di chuyển: Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Cảnh báo diễn biến trong 48 đến 72 giờ tới

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết khu vực Bắc Biển Đông chuyển biến xấu với các nguy cơ:

Gió mạnh và sóng lớn: Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0–3,5 m; biển động.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0–3,5 m; biển động. Mối nguy hiểm cho tàu thuyền: Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Khuyến cáo an toàn

Các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm ở khu vực Bắc Biển Đông cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng hoặc về nơi tránh trú an toàn để phòng tránh rủi ro do dông, lốc và sóng lớn.

Bản tin phát lúc 20h00 ngày 18/08/2026. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 02h00 ngày 19/08/2026.