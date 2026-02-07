Cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 02/07/2026: Có khả năng mạnh lên thành bão Hồi 07h ngày 02/07/2026, tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa 240km, sức gió cấp 7. Dự báo mạnh lên thành bão, gây biển động rất mạnh tại Bắc Biển Đông.

Hồi 07 giờ ngày 02/07/2026, một vùng áp thấp nhiệt đới đã hình thành và đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông. Với sức gió mạnh nhất cấp 7 và khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, đây là hình thái thời tiết nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý đối với các hoạt động hàng hải.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới hồi 07 giờ ngày 02/07/2026.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới lúc 07 giờ ngày 02/07/2026

Vị trí tâm: Khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông.

Khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Khoảng cách: Cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc.

Cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9 .

Cấp 7 (50-61 km/h), . Di chuyển: Hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới

Áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh dần lên thành bão và di chuyển hướng về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) và Vịnh Bắc Bộ:

Đến 07 giờ ngày 03/07/2026: Tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió cấp 8-9, giật cấp 11-12 . Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16,5N-19,0N; kinh tuyến 109,5E-115,0E.

Tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió . Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16,5N-19,0N; kinh tuyến 109,5E-115,0E. Đến 07 giờ ngày 04/07/2026: Tâm bão nằm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm mở rộng từ vĩ tuyến 17,0N-21,0N; kinh tuyến 107,5E-112,0E.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão dự kiến di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và bắt đầu suy yếu dần.

Dự báo tác động nguy hiểm trên biển

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu tác động trực tiếp của hình thái thiên tai này:

Gió mạnh: Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ chiều ngày 02/07, vùng gần tâm bão tăng lên cấp 8, sau đạt cấp 9, giật cấp 11-12 .

Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ chiều ngày 02/07, vùng gần tâm bão tăng lên cấp 8, sau đạt . Sóng lớn: Sóng biển cao từ 2,0-3,0m; vùng gần tâm bão cao từ 3,0-5,0m, khiến biển động rất mạnh.

Sóng biển cao từ 2,0-3,0m; vùng gần tâm bão cao từ 3,0-5,0m, khiến biển động rất mạnh. Rủi ro thiên tai: Cấp độ 3 tại khu vực Bắc Biển Đông và Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Khuyến cáo hành động

Tất cả tàu thuyền, lồng bè và các hoạt động kinh tế - xã hội tại vùng biển nguy hiểm nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và các chủ phương tiện cần khẩn trương theo dõi các bản tin cập nhật và tìm nơi trú tránh an toàn.

Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 14h00 ngày 02/07/2026.