Cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ ngày 07/08/2026: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 Sáng 07/08/2026, vùng áp thấp ở Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, đe dọa an toàn tàu thuyền.

Sáng nay (07/08/2026), vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và sóng biển cao từ 2,0–3,0m, đe dọa trực tiếp đến an toàn tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này.

Sơ đồ hiện trạng và vị trí áp thấp nhiệt đới trên khu vực Vịnh Bắc Bộ sáng ngày 07/08/2026.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ

Hồi 09 giờ ngày 07/08/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ.

Cường độ: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49 km/giờ) , giật cấp 8 .

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh , . Hướng và tốc độ di chuyển: Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông với tốc độ khoảng 5 km/h.

Cảnh báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây thời tiết xấu trên biển, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan:

Thời tiết trên biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 , giật cấp 8 ; sóng biển cao 2,0–3,0m , biển động.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh , ; sóng biển cao , biển động. Rủi ro tàu thuyền: Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Khuyến cáo an toàn

Chủ tàu thuyền và các phương tiện đang hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ cần chủ động theo dõi chặt diễn biến áp thấp nhiệt đới, giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng để kịp thời phòng tránh, di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Bản tin được phát lúc 09h30 ngày 07/08/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật vào lúc 14h00 ngày 07/08/2026.