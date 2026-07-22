Cảnh báo Bắc Bộ và Nam Bộ đón mưa lớn diện rộng từ đêm 22/07/2026 đến ngày 01/08/2026 Từ đêm 23/07, Bắc Bộ chuyển mưa to đến rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to kéo dài đến hết tháng 7/2026.

Theo diễn biến khí tượng mới nhất, từ đêm 22/07/2026, nhiều khu vực trên cả nước bắt đầu bước vào đợt mưa dông diện rộng. Đáng chú ý, Bắc Bộ và Nam Bộ sẽ có những thời điểm xuất hiện mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao về lốc, sét và gió giật mạnh.

Bản đồ dự báo xu thế thời tiết đất liền trong 10 ngày tới.

Dự báo diễn biến mưa lớn từ đêm 22/07 đến ngày 24/07/2026

Trong 48 giờ tới, hình thái thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền với trọng tâm mưa tập trung vào các khung giờ chiều tối và đêm:

Bắc Bộ: Đêm 22 và ngày 23/07 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Từ đêm 23 đến ngày 24/07, cường độ mưa tăng mạnh lên mức mưa vừa, mưa to , có nơi mưa rất to .

Đêm 22 và ngày 23/07 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Từ đêm 23 đến ngày 24/07, cường độ mưa tăng mạnh lên mức , có nơi . Bắc Trung Bộ: Ngày 23/07 duy trì nắng nóng tại Nam Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, từ chiều tối 24/07, khu vực này bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Ngày 23/07 duy trì nắng nóng tại Nam Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, từ chiều tối 24/07, khu vực này bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Trung Trung Bộ: Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, nhiệt độ chỉ bắt đầu dịu dần từ ngày 24/07/2026.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, nhiệt độ chỉ bắt đầu dịu dần từ ngày 24/07/2026. Các khu vực khác: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 24/07 đến ngày 01/08/2026

Giai đoạn cuối tháng 7, hình thái mưa lớn tiếp tục duy trì và có xu hướng mở rộng tại nhiều khu vực trọng điểm:

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Bắc Bộ: Duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to vào chiều tối và sáng sớm. Đặc biệt, thời kỳ từ đêm 24 đến 25/07 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to .

Duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to vào chiều tối và sáng sớm. Đặc biệt, thời kỳ từ đêm 24 đến 25/07 có khả năng xuất hiện . Thanh Hóa đến Tp. Huế: Phổ biến nắng nóng ban ngày. Riêng đêm 24 và 25/07, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

Phổ biến nắng nóng ban ngày. Riêng đêm 24 và 25/07, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, dự báo có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Hình thái này kéo dài liên tục và chỉ có xu hướng giảm dần từ khoảng ngày 30/07/2026.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm trong mưa dông:

Thời tiết cực đoan: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét và sạt lở: Mưa lớn cục bộ cường độ cao dễ gây ra lũ quét tại vùng núi và sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên.

Mưa lớn cục bộ cường độ cao dễ gây ra lũ quét tại vùng núi và sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên. Ngập úng: Đề phòng ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và các đô thị khi xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn.

Người dân tại các khu vực cảnh báo cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo để có phương án ứng phó kịp thời.