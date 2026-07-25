Cảnh báo bão số 2 mạnh cấp 12 giật cấp 15 trên khu vực Biển Đông ngày 25/07/2026 Chiều 25/07/2026, bão số 2 mạnh cấp 12, giật cấp 15 ở Bắc Biển Đông, di chuyển về phía Quảng Đông (Trung Quốc), gây sóng biển cao 6-8m, biển động rất dữ dội.

Hồi 13 giờ ngày 25/07/2026, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118–133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới

01 giờ ngày 26/07/2026: Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, nằm trên vùng biển ven bờ phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tại vị trí 22,6N–115,3E. Cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 . Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; kinh tuyến 113,5E–119,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, nằm trên vùng biển ven bờ phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tại vị trí 22,6N–115,3E. Cường độ bão mạnh . Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; kinh tuyến 113,5E–119,0E. tại vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. 13 giờ ngày 26/07/2026: Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tại vị trí 23,9N–114,1E, suy yếu còn cấp 10, giật cấp 12 . Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 21,0N; kinh tuyến 113,0E–117,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tại vị trí 23,9N–114,1E, suy yếu còn . Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 21,0N; kinh tuyến 113,0E–117,5E. tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. 13 giờ ngày 27/07/2026: Bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Cảnh báo tác động trên biển

Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–10, sóng biển cao 4,0–6,0m. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 11–12, giật cấp 15, sóng biển cao 6,0–8,0m, biển động dữ dội.

Khuyến cáo an toàn

⚠️ Tất cả tàu thuyền và các hoạt động đang vận hành trong vùng nguy hiểm nói trên đều có nguy cơ cao chịu tác động nguy hiểm của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chủ phương tiện cần chủ động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Bản tin được phát lúc 14h00 ngày 25/07/2026. Bản tin dự báo tiếp theo được phát lúc 17h00 ngày 25/07/2026.