Cảnh báo cấu hình ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11: Đừng để con số đời mới đánh lừa bạn ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 chuyển sang chip Intel Panther Lake nhưng chỉ phiên bản Core Ultra X7 mới thực sự nâng cấp đồ họa, các bản thấp hơn thậm chí yếu hơn đời cũ.

Lenovo đã chính thức xuất xưởng mẫu laptop xoay gập ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 phiên bản 2026, thay thế cho thế hệ Gen 10 hiện tại. Điểm nâng cấp cốt lõi nằm ở việc chuyển đổi từ vi xử lý Intel Lunar Lake sang Panther Lake. Tuy nhiên, một phân tích kỹ thuật chuyên sâu cho thấy không phải mọi cấu hình của Gen 11 đều mang lại hiệu năng tốt hơn so với người tiền nhiệm.

Người dùng cần cân nhắc kỹ các tùy chọn cấu hình trên ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 để có được hiệu năng đồ họa như kỳ vọng.

Nghịch lý hiệu năng đồ họa trên chip Intel Panther Lake

Dòng ThinkPad X1 2-in-1 mới mang đến nhiều lựa chọn vi xử lý bao gồm: Core Ultra 5 325, Ultra 5 335, Ultra 7 355, Ultra 7 365, Ultra 7 366H và cao cấp nhất là Ultra X7 368H. Đáng chú ý, hầu hết các tùy chọn này đều sử dụng nhân đồ họa tích hợp Xe3 tiêu chuẩn, ngoại trừ phiên bản Ultra X7 được trang bị GPU Arc B390.

Các thử nghiệm thực tế cho thấy hiệu suất đồ họa của nhân Xe3 trên Panther Lake khá yếu. Thậm chí, GPU Arc 140V (thế hệ Lunar Lake cũ) trên ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 vẫn có thể đánh bại gần như tất cả các phiên bản của Gen 11 đời mới, trừ bản cao cấp nhất. Khoảng cách về hiệu năng chỉ thực sự được san lấp và vượt qua khi người dùng lựa chọn cấu hình Core Ultra X7 với GPU Arc B390, nơi hiệu suất đồ họa có thể tăng vọt lên gấp 2,5 lần.

Phân tích dữ liệu benchmark thực tế

Dưới đây là bảng so sánh hiệu năng đồ họa và xử lý giữa các cấu hình tiêu biểu, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa phiên bản Ultra X7 và các tùy chọn còn lại:

Mẫu máy / Cấu hình GPU tích hợp Điểm 3DMark (Tương đối) Cinebench R23 (Đa nhân) ThinkPad X1 Gen 11 (Ultra X7 358H) Arc B390 (Xe3) 100% 17.457 ThinkPad X1 Gen 10 (Ultra 7 258V) Arc 140V (Lunar Lake) 60,8% 10.185 ThinkPad X1 Gen 11 (Ultra 7 355) Graphics 4 Xe3 42,5% 11.504 ThinkPad T14 Gen 7 (Ultra 5 325) Graphics 4 Xe3 40,2% 10.487

Có thể thấy, nếu không chọn đúng phiên bản Ultra X7, người dùng sẽ phải đối mặt với mức hiệu năng đồ họa thấp hơn khoảng 30% so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, về mặt xử lý thuần túy (CPU), kiến trúc Panther Lake vẫn cho thấy ưu thế với điểm số đa nhân Cinebench R23 cao hơn đáng kể so với Lunar Lake.

Cái giá cho hiệu năng hàng đầu

Để sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất với Core Ultra X7 và GPU Arc B390, người dùng sẽ phải chi trả một mức giá không hề rẻ. Dự kiến, các hệ thống ThinkPad trang bị cấu hình này sẽ có giá từ 3.000 USD trở lên (khoảng hơn 76 triệu đồng). Đây là mức đầu tư lớn nhưng xứng đáng cho những người dùng chuyên nghiệp cần một chiếc laptop 14 inch mỏng nhẹ nhưng vẫn đủ sức mạnh để xử lý các tác vụ đồ họa nặng.

Nhìn chung, ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 vẫn là một trong những mẫu laptop doanh nhân tốt nhất thị trường. Tuy nhiên, việc Intel phân cấp quá mạnh giữa các dòng GPU tích hợp trên thế hệ Panther Lake buộc người mua phải cực kỳ tỉnh táo khi lựa chọn thông số kỹ thuật để tránh tình trạng "nâng cấp đời máy nhưng cải lùi hiệu năng".