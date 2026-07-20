Pháp luật Cảnh báo chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép Ngày 20/7, Công an xã Hòa Ninh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ lao động bằng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép để làm việc cho các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới.

Anh N.H.T. kể lại sự việc xuất cảnh trái phép vì tin lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”

Theo Công an xã Hòa Ninh, trong tháng 7/2026, đơn vị đã làm việc với anh N.H.T., trú xã Hòa Ninh, sau khi người này bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất và bàn giao về Việt Nam.

Anh T. khai, do không có việc làm nên tìm việc trên TikTok. Qua tài khoản @longmocbai86, anh được giới thiệu công việc bốc xếp hàng hóa tại Campuchia với mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Tin lời quảng cáo, anh T. đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài và được các đối tượng đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tuy nhiên, thay vì làm công việc đã hứa, anh bị đưa vào cơ sở lừa đảo trên không gian mạng, bị ép học các kịch bản lừa đảo tình cảm để chiếm đoạt tài sản. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, anh bị đánh đập, chích điện và cắt khẩu phần ăn.

Công an xã Hòa Ninh bàn giao anh N.H.T. về gia đình quản lý

Trong đợt truy quét của lực lượng chức năng Campuchia, anh T. bị tạm giữ cùng hơn 400 người do không có giấy tờ hợp pháp, sau đó được bàn giao cho phía Việt Nam.

Công an xã Hòa Ninh cho biết, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội như: TikTok, Facebook, Zalo, Telegram... để đăng tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn nhằm dụ dỗ người lao động xuất cảnh trái phép, rồi cưỡng ép tham gia các đường dây lừa đảo.

Công an khuyến cáo người dân không tin vào các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", không xuất cảnh trái phép hoặc thông qua môi giới không rõ nguồn gốc. Khi có nhu cầu làm việc ở nước ngoài, cần thực hiện đúng quy định pháp luật và chỉ tham gia các chương trình do cơ quan, doanh nghiệp có chức năng tổ chức.