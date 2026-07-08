Cảnh báo cho Manchester United: Bài học từ Champions League và bài toán chiều sâu đội hình Cựu danh thủ Shay Given lên tiếng cảnh báo Manchester United về nguy cơ quá tải lực lượng khi trở lại đấu trường Champions League khắc nghiệt.

Manchester United đã khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh thành công với vị trí thứ 3 chung cuộc, qua đó chính thức giành tấm vé trở lại đấu trường Champions League danh giá. Tuy nhiên, niềm vui trở lại cúp C1 cũng đi kèm với áp lực khổng lồ về mật độ thi đấu. Mới đây, cựu danh thủ Shay Given đã đưa ra cảnh báo đanh thép về chiều sâu đội hình của đội chủ sân Old Trafford.

Given cho rằng Man Utd phải tiếp tục nâng cấp đội hình để chinh chiến tại Champions League.

Thách thức từ mật độ thi đấu dồn dập

Ở mùa giải trước, Manchester United trải qua lịch thi đấu tương đối ít áp lực khi sớm dừng bước tại League Cup, FA Cup và không tham dự cúp châu Âu. Việc chỉ tập trung cho đấu trường quốc nội giúp họ duy trì nền tảng thể lực tốt để hoàn thành mục tiêu chen chân vào top 3 Premier League.

Tuy nhiên, bối cảnh ở mùa giải mới sẽ hoàn toàn khác biệt. Chia sẻ trên BOYLE Sports, Shay Given phân tích: "Những gì Man United cần là sức mạnh chiều sâu của một tập thể, thay vì các cá nhân ở một số vị trí nhất định. Mùa giải này, Man Utd đã trở lại Champions League và họ sẽ phải thi đấu 3 hoặc 4 ngày một trận, điều đó sẽ khiến đội hình này bị kéo căng quá mức."

Bài học từ Newcastle, Aston Villa và bài toán xoay tua

Đáng chú ý, Shay Given lấy dẫn chứng từ những đội bóng từng nếm trái đắng khi bước ra sân chơi châu lục mà thiếu chiều sâu lực lượng. Cả Newcastle United lẫn Aston Villa đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa Ngoại hạng Anh và Champions League, dẫn đến sự hụt hơi rõ rệt tại giải quốc nội.

Bên cạnh đó, cựu danh thủ này nhấn mạnh Manchester United không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào sự tỏa sáng cá nhân của Bruno Fernandes. Việc cày ải quá mức trên nhiều đấu trường sẽ mang lại rủi ro chấn thương rất lớn cho các nhân tố chủ chốt.

Dù đã có những bước đi nhanh chóng trên thị trường chuyển nhượng với hai bản hợp đồng mới ở hàng tiền vệ là Andrey Santos và Youri Tielemans, Quỷ đỏ vẫn cần thêm viện binh. Hiện tại, ban lãnh đạo đội bóng đang tích cực tìm kiếm thêm một tiền vệ và một hậu vệ cánh trái nhằm hoàn thiện lực lượng cho HLV Carrick trước khi bước vào chiến dịch đầy khắc nghiệt.