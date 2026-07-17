Cảnh báo đợt lũ mới trên các sông khu vực Bắc Bộ từ ngày 17/07/2026 đến 20/07/2026 Các sông khu vực Bắc Bộ dự báo xuất hiện đợt lũ với biên độ 2-4m từ đêm 17/07/2026. Đỉnh lũ nhiều nơi có thể vượt mức báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Từ đêm nay (17/07/2026) đến ngày 20/07/2026, trên các tuyến sông thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước đỉnh lũ tại nhiều khu vực trọng điểm được dự báo sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2, gây rủi ro cao về ngập lụt và sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt lũ mới xuất hiện trên các sông khu vực Bắc Bộ từ đêm 17/07/2026.

Hiện trạng mực nước hiện nay

Tính đến thời điểm hiện tại, mực nước trên các hệ thống sông tại Bắc Bộ đang có sự dao động nhẹ. Tuy nhiên, ghi nhận từ các trạm thủy văn cho thấy mực nước vẫn đang duy trì ở mức thấp, dưới báo động (BĐ) 1.

Dự báo diễn biến đợt lũ từ ngày 17/07 đến 20/07/2026

Theo nhận định từ cơ quan chuyên môn, đợt lũ này có biên độ lũ lên phổ biến từ 2m đến 4m. Diễn biến cụ thể tại các lưu vực sông như sau:

Đỉnh lũ: Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, vùng thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2 .

Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, vùng thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình có khả năng lên mức . Cảnh báo cục bộ: Một số khu vực có thể ghi nhận mực nước đỉnh lũ vượt trên mức BĐ2.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai đi kèm

Sự gia tăng lưu lượng nước trên các sông kết hợp với điều kiện địa hình làm tăng nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai nguy hiểm:

Lũ quét và sạt lở đất: Nguy cơ đặc biệt cao tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Nguy cơ đặc biệt cao tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ngập lụt: Cảnh báo tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ do nước sông dâng cao và khả năng tiêu thoát nước chậm.

Tác động và khuyến cáo hành động

Lũ trên các sông có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Cơ quan chức năng đưa ra các khuyến cáo sau:

Cấp độ rủi ro thiên tai: Xác định ở Cấp 1 .

Xác định ở . Giao thông và sản xuất: Người dân cần chủ động bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản và hạn chế lưu thông tại các khu vực ven sông đang có lũ lên.

Người dân cần chủ động bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản và hạn chế lưu thông tại các khu vực ven sông đang có lũ lên. An toàn dân sinh: Đề phòng sạt lở đất tại các khu dân cư gần sườn dốc và vùng núi.

Các địa phương và người dân cần liên tục cập nhật diễn biến mực nước để có phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn về người và tài sản.