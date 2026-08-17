Cảnh báo đợt lũ mới từ ngày 18/08/2026 đến 21/08/2026 tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Trị Từ ngày 18 đến 21/08/2026, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện đợt lũ mới với biên độ 2-5m, nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất.

Từ ngày 18/08 đến ngày 21/08/2026, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Thiên tai tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, trung du cũng như ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Bản đồ cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Hiện trạng mực nước trên các hệ thống sông

Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị biến đổi chậm và đang ở mức dưới báo động (BĐ) 1.

Dự báo diễn biến đợt lũ từ ngày 18/08 đến 21/08/2026

Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên các sông dao động từ 2–5m. Chi tiết đỉnh lũ tại các lưu vực sông như sau:

Đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ: Lên mức BĐ1–BĐ2 .

Lên mức . Thượng lưu các sông chính khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và các sông ở Quảng Trị: Có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1 .

Có khả năng lên mức . Hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Mực nước đỉnh lũ còn ở dưới mức BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai và tác động xã hội

Đợt lũ gia tăng làm xuất hiện nhiều rủi ro thiên tai nguy hiểm trên địa bàn:

Nguy cơ cao: Xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tác động hạ tầng và kinh tế: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai và khuyến cáo

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng các phương án ứng phó, di dời khỏi khu vực ven sông, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở cao để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản.

Tin phát lúc 15h30 ngày 17/08/2026.