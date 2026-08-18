Cảnh báo đợt lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 18/08/2026 Từ tối 18/8 đến ngày 21/8/2026, các sông ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2–5m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp.

Cảnh báo lũ: Từ tối nay 18/08/2026 đến ngày 21/08/2026, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2–5m. Đợt lũ này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt diện rộng tại các khu vực trũng thấp.

Bản đồ cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Hiện trạng mực nước các sông

Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị biến đổi chậm và đang ở mức dưới báo động 1 (BĐ1).

Dự báo diễn biến đợt lũ từ ngày 18/08 đến 21/08/2026

Từ tối 18/08/2026 đến ngày 21/08/2026, đỉnh lũ trên các hệ thống sông được dự báo diễn biến như sau:

Sông nhỏ ở Bắc Bộ và thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Đỉnh lũ có khả năng lên mức BĐ1–BĐ2 .

Đỉnh lũ có khả năng lên mức . Thượng lưu các sông chính Bắc Bộ và các sông ở Quảng Trị: Đỉnh lũ có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1 .

Đỉnh lũ có khả năng lên mức . Hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Đỉnh lũ tiếp tục ở mức dưới BĐ1.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Nguy cơ thiên tai: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tác động đến đời sống: Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tiêu cực tới giao thông thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Khuyến cáo an toàn

Người dân sống tại khu vực ven sông, vùng trũng thấp và khu vực vùng núi cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước sông. Cần có biện pháp bảo vệ tài sản, gia súc, hoa màu và hạn chế di chuyển qua các vùng ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao.

(Thông tin cập nhật lúc 09h00 ngày 18/08/2026)