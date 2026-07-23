Cảnh báo đợt lũ từ 2-5m trên các sông khu vực Bắc Bộ từ đêm 23/07 đến 25/07/2026 Từ đêm 23/07 đến 25/07/2026, các sông ở Bắc Bộ có thể xuất hiện đợt lũ với biên độ 2-5m, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính tại khu vực Bắc Bộ đang dao động nhỏ và ở mức dưới báo động 1 (BĐ1). Tuy nhiên, từ đêm 23/07 đến ngày 25/07/2026, trên các sông trong khu vực có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 5m, đe dọa gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều địa phương.

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ đêm 23/07/2026.

Diễn biến và dự báo đợt lũ trên các lưu vực sông

Theo cảnh báo, đợt lũ dự báo xuất hiện trong giai đoạn từ đêm 23/07 đến 25/07/2026 với diễn biến mực nước cụ thể như sau:

Biên độ lũ lên: Dao động từ 2 - 5m trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ.

Dao động từ trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ. Đỉnh lũ dự báo: Đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, có sông lên trên mức BĐ2.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, ngập lụt và cấp độ rủi ro

Đợt lũ này gia tăng nguy cơ xảy ra các thiên tai kèm theo trên địa bàn toàn khu vực:

Nguy cơ cao: Lũ quét, sạt lở đất xuất hiện tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Lũ quét, sạt lở đất xuất hiện tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ. Ngập lụt: Xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn và tác động dân sinh

Tình trạng lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông có thể tác động tiêu cực đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội.

Để đảm bảo an toàn, người dân tại khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi biến động mực nước, phòng tránh di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu, ngầm tràn và chủ động phương án bảo vệ tài sản, hoa màu vùng ven sông.

Tin phát lúc 15h30 ngày 23/07/2026.