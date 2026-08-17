Cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ 17/08/2026 Từ đêm 17/08 đến 21/08/2026, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa lớn phổ biến 150-300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Từ đêm 17/08/2026 đến hết ngày 21/08/2026, khu vực Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 150–300mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt. Cơ quan khí tượng phát cảnh báo đặc biệt về nguy cơ mưa cường độ lớn vượt 100mm/3h, có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng.

Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

Đêm 16/08 và sáng 17/08/2026, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 19h00 ngày 16/08 đến 08h00 ngày 17/08/2026 tại một số trạm tiêu biểu:

Nậm Khao (Lai Châu): 165.6mm

165.6mm Trúc Tay (Bắc Ninh): 85.0mm

85.0mm Nậm Păm (Sơn La): 69.8mm

Dự báo chi tiết diễn biến đợt mưa lớn từ đêm 17/08 đến 21/08/2026

Đợt mưa dông diện rộng dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới với diễn biến chi tiết theo từng khu vực và mốc thời gian như sau:

1. Giai đoạn từ đêm 17/08 đến đêm 18/08/2026

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Chiều tối và đêm xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50–120mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm .

Chiều tối và đêm xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Trong chiều và đêm 17/08/2026 có mưa rào và rải rác có dông. Lượng mưa từ 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

2. Giai đoạn từ ngày 19/08 đến ngày 21/08/2026

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100–180mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm .

Tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Cảnh báo riêng các khu vực đặc thù: Tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị, lượng mưa trong thời kỳ này phổ biến từ 50–80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tổng lượng mưa cả đợt và cảnh báo cường độ lớn

Tổng lượng mưa đợt mưa tính từ đêm 17/08 đến hết ngày 21/08/2026 được dự báo cụ thể:

Diện rộng (Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị): Phổ biến từ 150–300mm/đợt , cục bộ có nơi vượt trên 450mm/đợt .

Phổ biến từ , cục bộ có nơi vượt trên . Khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị: Phổ biến từ 100–200mm/đợt , cục bộ có nơi vượt 300mm/đợt .

Phổ biến từ , cục bộ có nơi vượt . Ngưỡng cảnh báo nguy hiểm: Cần đề phòng mưa cực ngắn có cường độ lớn vượt ngưỡng 100mm/3h.

Cảnh báo tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Do mưa lớn kéo dài dồn dập, các khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động ứng phó với nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm:

Thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét và sạt lở: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Người dân tại vùng núi cần theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu rạn nứt đất, tránh xa khu vực suối khe nhỏ khi mưa lớn.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Người dân tại vùng núi cần theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu rạn nứt đất, tránh xa khu vực suối khe nhỏ khi mưa lớn. Ngập úng: Nguy cơ ngập úng diện rộng tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị và khu công nghiệp.

Tin phát lúc: 09h00 ngày 17/08/2026. Bản tin dự báo tiếp theo sẽ được phát lúc 15h30 ngày 17/08/2026.