Cảnh báo khẩn cấp lũ quét, sạt lở đất tại khu vực tỉnh Tuyên Quang ngày 19/07/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Tuyên Quang đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều khu vực như Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Nà Hang.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Tuyên Quang được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở

Theo ghi nhận, nhiều địa phương tại Tuyên Quang và vùng lân cận cần đặc biệt đề phòng tình trạng sạt lở và lũ quét cục bộ:

Khu vực trọng điểm: Bắc Mê, Giáp Trung, Lâm Bình, Thượng Sơn, Yên Cường.

Bắc Mê, Giáp Trung, Lâm Bình, Thượng Sơn, Yên Cường. Danh sách các xã, phường cần chú ý: Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Bình Xa, Cao Bồ, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đồng Tâm, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hòa An, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kim Bình, Lao Chải, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lực Hành, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Tân, Nà Hang, Nấm Dẩn, Ngọc Đường, Ngọc Long, Phường Hà Giang 1, Phường Hà Giang 2, Phú Linh, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sủng Máng, Tân An, Tân Mỹ, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trịnh, Thái Sơn, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Trung Hà, Trung Thịnh, Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Minh, Yên Nguyên, Yên Thành.

Bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Tuyên Quang.

Tác động và rủi ro thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Các tác động chính được cảnh báo bao gồm:

Giao thông: Nguy cơ tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hại các tuyến đường liên xã và công trình hạ tầng.

Nguy cơ tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hại các tuyến đường liên xã và công trình hạ tầng. Sản xuất: Phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp.

Phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. An toàn dân cư: Đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc, taluy dương và ven sông suối.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực này được xác định ở Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, người dân trong khu vực ảnh hưởng cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo thời tiết và hướng dẫn từ chính quyền địa phương.

Chủ động di dời người và tài sản khỏi các khu vực có dấu hiệu sụt lún, nứt đất hoặc gần bờ suối có dòng chảy xiết.

Tuyệt đối không đánh bắt cá, vớt củi hoặc đi qua các ngầm tràn khi nước đang dâng cao.

Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới về tình hình khí tượng thủy văn tại khu vực.