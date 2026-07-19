Cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Cao Bằng ngày 19/07/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Cao Bằng đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại Bảo Lạc, Bảo Lâm và nhiều xã vùng cao do mưa lũ kéo dài.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Cao Bằng được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc do ảnh hưởng của mưa lũ.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên khu vực tỉnh Cao Bằng.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Dựa trên các phân tích về độ ẩm đất và diễn biến mưa, các địa danh sau đây tại tỉnh Cao Bằng cần đặc biệt đề phòng lũ quét và sạt lở:

Bảo Lạc, Bảo Lâm

Cần Yên, Cô Ba, Cốc Pàng

Hưng Đạo, Huy Giáp, Lý Bôn

Nam Quang, Quảng Lâm, Sơn Lộ

Trường Hà, Xuân Trường, Yên Thổ

Cảnh báo tác động và rủi ro

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, hạ tầng và an toàn tính mạng của người dân địa phương. Cụ thể:

Giao thông: Nguy cơ tắc nghẽn cục bộ, hư hỏng các tuyến đường liên xã và khu vực vùng cao.

Nguy cơ tắc nghẽn cục bộ, hư hỏng các tuyến đường liên xã và khu vực vùng cao. Hạ tầng: Các công trình dân sinh trên sườn dốc hoặc gần suối nhỏ có thể bị hư hại do sụt lún đất.

Các công trình dân sinh trên sườn dốc hoặc gần suối nhỏ có thể bị hư hại do sụt lún đất. Sản xuất: Phá hủy diện tích hoa màu và các khu vực nuôi trồng thủy sản ven sông suối.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để giảm thiểu thiệt hại, người dân và chính quyền địa phương tại tỉnh Cao Bằng cần chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết được cập nhật thường xuyên.

Chủ động di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực có dấu hiệu rạn nứt đất hoặc gần bờ dốc nguy hiểm.

Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, cầu cống hoặc đánh bắt cá tại các khe suối khi có dòng chảy xiết.

Bản tin phát lúc 07:20 ngày 19/07/2026.