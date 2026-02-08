Cảnh báo khẩn lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực thuộc tỉnh Lào Cai ngày 02/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều khu vực như Bát Xát, Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Nhai.

Trong 6 giờ tới (ngày 02/08/2026), khu vực tỉnh Lào Cai được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khe suối nhỏ. Người dân và chính quyền địa phương tại các vùng ảnh hưởng cần khẩn trương theo dõi và chủ động các biện pháp phòng tránh.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Hiện tại, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được tập trung tại các khu vực thuộc tỉnh Lào Cai gồm:

Bát Xát

Bắc Hà

Bản Liền

Bảo Nhai

Cốc Lầu

Nghĩa Đô

Tả Củ Tỷ

Xuân Quang

Tác động dự báo và khuyến cáo ứng phó

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất nghiêm trọng đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.

Khuyến cáo an toàn: