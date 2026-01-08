Cảnh báo khẩn lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai ngày 01/08/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, khu vực suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng vừa phát tín hiệu cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai trong 6 giờ tới.

Diễn biến và khu vực chịu ảnh hưởng

Thời gian tác động: Trong 6 giờ tới (tính từ thời điểm phát tin ngày 01/08/2026).

Trong 6 giờ tới (tính từ thời điểm phát tin ngày 01/08/2026). Khu vực nguy cơ: Vùng sườn dốc, khe suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu , Điện Biên và Lào Cai .

Vùng sườn dốc, khe suối nhỏ tại các tỉnh , và . Rủi ro thiên tai: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Cảnh báo tác động và giải pháp ứng phó

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; đồng thời nguy cơ phá hủy các công trình dân sinh và cơ sở hạ tầng.

Khuyến cáo an toàn: Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao thuộc các tỉnh trên cần chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở, hạn chế di chuyển qua khu vực khe suối, ngầm tràn hoặc đoạn đường sườn dốc có nguy cơ mất an toàn.