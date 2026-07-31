Cảnh báo khẩn lũ quét sạt lở đất tại Phú Thọ Lào Cai Quảng Ninh Thanh Hóa ngày 31/07/2026 Trong 6 giờ tới ngày 31/07/2026, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Trong 6 giờ tới (ngày 31/07/2026), các khu vực thuộc các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Phạm vi và rủi ro thiên tai

Các hình thái thiên tai nguy hiểm được dự báo tập trung tại các vùng địa hình xung yếu, bao gồm:

Khu vực ảnh hưởng: Tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Địa hình nguy cơ cao: Các khu vực sườn dốc, khu vực ven các sông suối nhỏ.

Các khu vực sườn dốc, khu vực ven các sông suối nhỏ. Loại hình cảnh báo: Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất.

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất. Thời gian tác động: Cảnh báo nguy cơ cao trong 6 giờ tới.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, chính quyền và người dân tại các khu vực được cảnh báo cần lưu ý: