Cảnh báo khẩn lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 06/08/2026
Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 7 tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Người dân cần đề phòng.
Cơ quan khí tượng vừa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 06/08/2026. Người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc và ven sông suối nhỏ cần chủ động theo dõi và triển khai biện pháp ứng phó kịp thời.
Các tỉnh nằm trong vùng nguy cơ cao
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ tập trung tại các địa phương sau:
- Lai Châu
- Điện Biên
- Sơn La
- Phú Thọ
- Lào Cai
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
Khuyến cáo ứng phó và an toàn
Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm thiệt hại các công trình dân sinh, hạ tầng.
Khuyến cáo dành cho người dân:
- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh.
- Chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên mặt đất, khe tường, cây cối nghiêng ngả hoặc nước sông suối đột ngột chuyển màu đục.
- Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, dòng chảy xiết hay khu vực có nguy cơ sạt lở cao.