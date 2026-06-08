Cảnh báo khẩn lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 06/08/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 7 tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Người dân cần đề phòng.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 06/08/2026. Người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc và ven sông suối nhỏ cần chủ động theo dõi và triển khai biện pháp ứng phó kịp thời.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa

Các tỉnh nằm trong vùng nguy cơ cao

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ tập trung tại các địa phương sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Thái Nguyên

Thanh Hóa

Khuyến cáo ứng phó và an toàn

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm thiệt hại các công trình dân sinh, hạ tầng.

Khuyến cáo dành cho người dân: