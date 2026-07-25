Cảnh báo khẩn lũ quét và sạt lở đất tại Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ ngày 25/07/2026
Trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc.
Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sông suối nhỏ và sườn dốc.
Các khu vực có nguy cơ cao diễn ra thiên tai
Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới tập trung tại 3 tỉnh sau:
- Lào Cai
- Tuyên Quang
- Phú Thọ
Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo an toàn
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.
Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần lưu ý:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng.
- Không di chuyển qua các khu vực khe suối nhỏ, đường dốc có nguy cơ sạt lở cao.
- Chủ động sơ tán theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương nếu phát hiện các dấu hiệu sạt lở, sụt lún.