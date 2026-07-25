Cảnh báo khẩn lũ quét và sạt lở đất tại Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ ngày 25/07/2026 Trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sông suối nhỏ và sườn dốc.

Hình ảnh cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh miền núi.

Các khu vực có nguy cơ cao diễn ra thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới tập trung tại 3 tỉnh sau:

Lào Cai

Tuyên Quang

Phú Thọ

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần lưu ý: