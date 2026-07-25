Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 25/07/2026
Trong 6 giờ tới, nhiều tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và các suối nhỏ.
Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục được đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân tại các khu vực xung yếu cần đề phòng các tình huống thời tiết nguy hiểm.
Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai
Các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất nguy hiểm có khả năng xuất hiện trên các sườn dốc, sông suối nhỏ tại các tỉnh sau:
- Lai Châu
- Điện Biên
- Sơn La
- Phú Thọ
- Lào Cai
- Tuyên Quang
- Thái Nguyên
- Cao Bằng
Cảnh báo tác động và rủi ro
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất.
Khuyến cáo an toàn cho người dân
- Theo dõi thông tin: Tăng cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết khu vực địa phương.
- Quan sát hiện trường: Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất xung quanh nơi ở như vết nứt trên tường, khe nứt trên mặt đất, nước sông suối đục ngầu đột ngột.
- Tránh xa vùng rủi ro: Không di chuyển qua ngầm tràn, suối nhỏ khi có dòng chảy xiết; sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn khi có yêu cầu của lực lượng chức năng.