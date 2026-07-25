Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 25/07/2026 Trong 6 giờ tới, nhiều tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và các suối nhỏ.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục được đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân tại các khu vực xung yếu cần đề phòng các tình huống thời tiết nguy hiểm.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất nguy hiểm có khả năng xuất hiện trên các sườn dốc, sông suối nhỏ tại các tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Cảnh báo tác động và rủi ro

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất.

Khuyến cáo an toàn cho người dân