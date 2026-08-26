Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực tỉnh Quảng Ninh ngày 26/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên các sườn dốc cùng khe suối nhỏ tại nhiều xã, phường.

Theo bản tin cảnh báo khí tượng thủy văn ngày 26/08/2026, trong 6 giờ tới, địa bàn tỉnh Quảng Ninh đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực sườn dốc và ven khe suối nhỏ.

Các địa bàn trọng điểm cần đề phòng thiên tai

Các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh được cảnh báo có nguy cơ cao gồm:

Hải Hòa , Hải Lạng , Hải Sơn

, , P. Cửa Ông , P. Hoành Bồ , P. Móng Cái 1 , P. Móng Cái 3

, , , P. Mông Dương , P. Vàng Danh

, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo phòng tránh

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế.

Để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại, người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện các biện pháp ứng phó: