Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày 20/08/2026 Trong 6 giờ tới ngày 20/08/2026, các khu vực sườn dốc và sông suối nhỏ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trong chiều ngày 20/08/2026.

Hình ảnh cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày 20/08/2026.

Diễn biến và khu vực cảnh báo trọng điểm

Trong 6 giờ tới, hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy tiếp tục được cảnh báo ở mức nguy cơ cao tại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Các tỉnh thuộc vùng cảnh báo bao gồm:

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Trị

Các vị trí có rủi ro cao nhất tập trung tại khu vực địa hình sườn dốc và các tuyến sông suối nhỏ.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh thiên tai

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, người dân tại các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần lưu ý:

Sơ tán kịp thời: Chủ động di dời khỏi các khu vực lòng suối hẹp, khu vực xuất hiện các vết nứt trên sườn đồi dốc.

Chủ động di dời khỏi các khu vực lòng suối hẹp, khu vực xuất hiện các vết nứt trên sườn đồi dốc. Tránh khu vực nguy hiểm: Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu hoặc nơi dòng chảy xiết.

Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu hoặc nơi dòng chảy xiết. Cập nhật thông tin: Theo dõi liên tục các bản tin dự báo để kịp thời ứng phó với diễn biến thiên tai.

Thời điểm phát tin: 13h54 ngày 20/08/2026.