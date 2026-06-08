Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 06/08/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sườn dốc.

Sáng ngày 06/08/2026, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại 8 tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ trong vòng 6 giờ tới.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ.

Các khu vực trọng điểm cảnh báo thiên tai

Trong 6 giờ tới, hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có nguy cơ cao xảy ra trên các sườn dốc, suối nhỏ tại các khu vực thuộc 8 tỉnh Bắc Bộ sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Quảng Ninh

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Khuyến cáo hành động khẩn cấp: