Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Quảng Trị trong 6 giờ tới ngày 11/08/2026
Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Trị đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều địa phương như Lao Bảo, Khe Sanh, Hướng Phùng, A Dơi.
Cơ quan khí tượng thủy văn phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong 6 giờ tới (ngày 11/08/2026). Các khu vực sườn dốc và ven sông suối nhỏ là những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét
Trong thời gian cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các khe suối nhỏ được ghi nhận tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị, cụ thể bao gồm:
- Lao Bảo
- Khe Sanh
- Hướng Phùng
- A Dơi
- Lìa
- Tân Lập
- Dân Hóa
Tác động và khuyến cáo an toàn
Lũ quét và sạt lở đất có thể diễn ra rất nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và gây hư hại lớn cho công trình, giao thông. Các hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ cao cần chủ động ứng phó:
- Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết và các thông báo khẩn từ chính quyền địa phương.
- Không di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực nước chảy xiết.
- Sẵn sàng phương án sơ tán đến vị trí an toàn nếu phát hiện các dấu hiệu rạn nứt đất, sạt trượt trên sườn dốc.
- Hạn chế tối đa các hoạt động gần khe suối nhỏ, lòng sông trong thời gian mưa lớn diễn ra.