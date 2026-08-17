Cảnh báo khẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Thái Nguyên và Đắk Lắk ngày 17/08/2026 Trong 6 giờ tới, Thái Nguyên và Đắk Lắk đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các sông suối nhỏ, người dân cần nâng cao cảnh giác.

Cơ quan khí tượng vừa phát tín hiệu cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Đắk Lắk trong 6 giờ tới (tính từ chiều tối ngày 17/08/2026).

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Đắk Lắk.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cao bao gồm các địa bàn trên sườn dốc và ven sông suối nhỏ:

Tại Thái Nguyên: Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới, Lam Vỹ, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Võ Nhai, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong.

Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới, Lam Vỹ, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Võ Nhai, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong. Tại Đắk Lắk: Đắk Phơi, Đắk Liêng, Krông Nô, Liên Sơn Lắk, Nam Ka, Yang Mao.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng con người, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ và phá hủy các công trình dân sinh, hạ tầng trong khu vực ảnh hưởng.