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    Cảnh báo khẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 05/08/2026

    Đại Ngàn05/08/2026 20:36

    Trong 6 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh.

    Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo khẩn về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ trong 6 giờ tới.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC BỘ

    Các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai

    Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo có nguy cơ cao diễn ra trên các sườn dốc và sông suối nhỏ tại 8 tỉnh bao gồm:

    • Lai Châu
    • Điện Biên
    • Sơn La
    • Phú Thọ
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Thái Nguyên
    • Quảng Ninh

    Rủi ro và tác động có thể xảy ra

    Mưa lũ kéo dài gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá trên các sườn dốc, gây sụt lún địa chất và lũ quét cục bộ trên sông suối nhỏ. Hiện tượng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông và hư hỏng công trình hạ tầng.

    Khuyến cáo an toàn hành động

    • Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thông tin cảnh báo từ chính quyền địa phương.
    • Chủ động sơ tán khỏi khu vực vùng ven sông suối nhỏ, chân taluy, sườn dốc có nguy cơ sạt lở.
    • Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu hoặc nơi có nước chảy xiết.

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      Cảnh báo khẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 05/08/2026
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