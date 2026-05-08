Cảnh báo khẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 05/08/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo khẩn về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ trong 6 giờ tới.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo có nguy cơ cao diễn ra trên các sườn dốc và sông suối nhỏ tại 8 tỉnh bao gồm:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Quảng Ninh

Rủi ro và tác động có thể xảy ra

Mưa lũ kéo dài gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá trên các sườn dốc, gây sụt lún địa chất và lũ quét cục bộ trên sông suối nhỏ. Hiện tượng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông và hư hỏng công trình hạ tầng.

Khuyến cáo an toàn hành động