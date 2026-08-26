Cảnh báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long từ ngày 26/08/2026: Nguy cơ ngập lụt diện rộng ven sông Lũ thượng nguồn kết hợp triều cường khiến mực nước sông Cửu Long lên mức báo động 1 đến ngày 31/08/2026, nguy cơ ngập tại An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn sông Mê Công kết hợp với kỳ triều cường, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long hiện đang lên nhanh. Dự báo tình trạng dâng cao còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới, gây nguy cơ ngập úng tại nhiều địa phương ven sông ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện trạng mực nước trên các trạm đầu nguồn

Mực nước quan trắc cao nhất ghi nhận trong ngày 25/08/2026 tại các trạm kiểm soát chính như sau:

Trên sông Tiền: Mực nước tại trạm Tân Châu đạt 3,04m .

Mực nước tại trạm đạt . Trên sông Hậu: Mực nước tại trạm Châu Đốc đạt 2,52m.

Dự báo diễn biến lũ trong những ngày tới

Trong những ngày tới, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục duy trì xu thế lên.

Khả năng đạt đỉnh: Đến ngày 31/08/2026 , mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu và trạm Châu Đốc có khả năng lên mức báo động 1 (BĐ1) .

Đến ngày , mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu và trạm Châu Đốc có khả năng lên mức . Xu thế tiếp theo: Sau mốc thời gian trên, mực nước trên các sông sẽ có diễn biến biến đổi chậm.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt

Mực nước dâng kết hợp triều cường có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực dân cư và sản xuất:

Tỉnh An Giang: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và các vùng nằm ngoài hệ thống đê bao.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và các vùng nằm ngoài hệ thống đê bao. Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ: Cảnh báo ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông rạch.

Cấp độ rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1 .

. Tác động dự kiến: Nước lũ dâng cao có khả năng gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng ven sông, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nước lũ dâng cao có khả năng gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng ven sông, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội. Khuyến cáo: Người dân và các đơn vị tại khu vực trũng thấp, ngoài đê bao cần chủ động theo dõi sát diễn biến mực nước, gia cố bờ bao, bảo vệ hoa màu, thủy hải sản và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cùng phương tiện tham gia giao thông thủy.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 26/08/2026.