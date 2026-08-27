Cảnh báo lũ khẩn cấp hạ lưu sông Thương và sông Cầu ngày 27/08/2026: Rủi ro thiên tai cấp 3 Lũ trên hạ lưu sông Thương và sông Cầu tại Bắc Ninh ngày 27/08/2026 đang có xu thế xuống dần nhưng nguy cơ ngập lụt ven sông vẫn ở mức rủi ro thiên tai cấp 3.

Hiện tại, mực nước lũ trên sông Cầu và sông Thương tại khu vực Bắc Ninh đang trong xu thế rút dần. Tuy nhiên, tình hình thủy văn ở hạ lưu các lưu vực này vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế ven sông.

Dự báo diễn biến lũ trong 12 đến 24 giờ tới

Mực nước tại các trạm hạ lưu tiếp tục biến đổi theo xu thế giảm chậm qua từng khung thời gian cụ thể:

Trong 12 giờ tới: Lũ ở hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và duy trì ở dưới mức Báo động 3 .

Lũ ở hạ lưu tiếp tục xuống và duy trì ở . Trong 12–24 giờ tiếp theo: Mực nước lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục hạ dần nhưng vẫn duy trì ở trên mức Báo động 2 .

Mực nước lũ hạ lưu tiếp tục hạ dần nhưng vẫn duy trì ở . Cảnh báo lũ sông Cầu: Trong 24 giờ tiếp theo, lũ ở hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở mức Báo động 1.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động có thể xảy ra

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ đối với khu vực hạ lưu ở Cấp 3.

Mặc dù mực nước đang xuống, tình trạng ngập úng diện rộng vẫn là mối đe dọa lớn:

Nước lũ trên hệ thống sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông .

. Ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Khuyến cáo an toàn

Người dân và chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin thời tiết thủy văn, chủ động gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, hạn chế đi lại bằng đường thủy qua những đoạn sông có dòng chảy xiết và chuẩn bị phương án bảo vệ tài sản, mùa màng ven sông.

Bản tin phát lúc 03h30 ngày 27/08/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo dự kiến vào lúc 09h00 ngày 27/08/2026.