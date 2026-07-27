Tin mới

    Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi ngày 27/07/2026

    Tuệ Nhân27/07/2026 04:13

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi ngày 27/07/2026.

    Ngày 27/07/2026, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực sườn dốc, suối nhỏ thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NGÃI
    Hình ảnh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

    Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

    Trong 6 giờ tới, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ bao gồm:

    • Đăk Long
    • Đăk Môn
    • Đăk Pék
    • Đăk PLô
    • Đăk Ui
    • Rờ Kơi
    • Sa Thầy

    Khuyến cáo an toàn và tác động

    Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng tới các công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng.

    Khuyến cáo: Người dân trong vùng cảnh báo cần chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở đất (vết nứt trên tường, sườn đồi, nước sông suối chuyển màu đục), chủ động di dời đến nơi an toàn và tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Nên biết
      Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi ngày 27/07/2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO