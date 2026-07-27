Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi ngày 27/07/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi ngày 27/07/2026.

Ngày 27/07/2026, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực sườn dốc, suối nhỏ thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Hình ảnh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ bao gồm:

Đăk Long

Đăk Môn

Đăk Pék

Đăk PLô

Đăk Ui

Rờ Kơi

Sa Thầy

Khuyến cáo an toàn và tác động

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng tới các công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng.

Khuyến cáo: Người dân trong vùng cảnh báo cần chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở đất (vết nứt trên tường, sườn đồi, nước sông suối chuyển màu đục), chủ động di dời đến nơi an toàn và tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.